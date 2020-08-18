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СМИ назвали имя потенциального бразильского новичка Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

В свое время парень подавал надежды

СМИ назвали имя потенциального бразильского новичка Динамо
Новина українською

На днях в украинских СМИ появилась информация о том, что киевское "Динамо" может подписать 24-летнего бразильца, при этом имя игрока не называлось.

Сегодня же издание Meta-ratings написало о том, что загадочный футболист является не кем иным, как полузащитником атакующего плана Клейтоном да Силвейра да Силва, более известный как Клейтон.

По информации источника, футболист уже прилетел в Киев на просмотр.

Клейтон является воспитанником клуба "Фигейренсе", выступал за "Атлетико Минейро", "Коринтианс" и олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой стал бронзовым призёром Панамериканских игр в Торонто.

До приезда в Украину Клейтон выступал за бразильскую команду "Баия", в которой получил статус свободного агента.

Может сыграть слева и справа в полузащите, а также на позиции второго форварда.

Transfermarkt оценивает игрока в 650 тысяч евро, хотя в 2016 году "Фигейренсе" продал его в "Атлетико Минейро" за 5 миллионов евро.

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В статье: Динамо (Киев) Клейтон
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (7)
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ГенриВол (Волочиськ)
18.08.2020 в 22:57
1.73 росту 69 кг ваги. Майже колобок.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 22:59
до колобка ему ещё 20-25 кг набирать
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+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
18.08.2020 в 22:53
Вся надія на Луческу, що зробить з нього людину і футболіста
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
18.08.2020 в 22:52
берут по дешёвке
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.08.2020 в 22:41
В свое время парень подавал надежды (с) , а теперь будет подавать мячи
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+4
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
18.08.2020 в 22:33
стал бронзовым призёром Панамериканских игр в Торонто ....прочитал как параолимпийских игр .Абелардо
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+3
0
kapkan (Луганск)
18.08.2020 в 22:15
Неплохой вариант, как для свободного агента с учётом бывшего трансфера в 5 млн евро.
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+1
0


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