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СМИ назвали имя потенциального бразильского новичка Динамо
В свое время парень подавал надежды
На днях в украинских СМИ появилась информация о том, что киевское "Динамо"
Сегодня же издание Meta-ratings написало о том, что загадочный футболист является не кем иным, как полузащитником атакующего плана Клейтоном да Силвейра да Силва, более известный как Клейтон.
По информации источника, футболист уже прилетел в Киев на просмотр.
Клейтон является воспитанником клуба "Фигейренсе", выступал за "Атлетико Минейро", "Коринтианс" и олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой стал бронзовым призёром Панамериканских игр в Торонто.
До приезда в Украину Клейтон выступал за бразильскую команду "Баия", в которой получил статус свободного агента.
Может сыграть слева и справа в полузащите, а также на позиции второго форварда.
Transfermarkt оценивает игрока в 650 тысяч евро, хотя в 2016 году "Фигейренсе" продал его в "Атлетико Минейро" за 5 миллионов евро.