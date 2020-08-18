СМИ назвали имя потенциального бразильского новичка Динамо

На днях в украинских СМИ появилась информация о том, что киевское "Динамо" может подписать 24-летнего бразильца , при этом имя игрока не называлось.

Сегодня же издание Meta-ratings написало о том, что загадочный футболист является не кем иным, как полузащитником атакующего плана Клейтоном да Силвейра да Силва, более известный как Клейтон.

По информации источника, футболист уже прилетел в Киев на просмотр.

Клейтон является воспитанником клуба "Фигейренсе", выступал за "Атлетико Минейро", "Коринтианс" и олимпийскую сборную Бразилии, в составе которой стал бронзовым призёром Панамериканских игр в Торонто.

До приезда в Украину Клейтон выступал за бразильскую команду "Баия", в которой получил статус свободного агента.

Может сыграть слева и справа в полузащите, а также на позиции второго форварда.

Transfermarkt оценивает игрока в 650 тысяч евро, хотя в 2016 году "Фигейренсе" продал его в "Атлетико Минейро" за 5 миллионов евро.