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Все игроки Динамо, включая Русина и Вантуха сдали отрицательные тесты на COVID-19
Впрочем, двум ранее зараженным игрокам предстоит еще одно тестирование
В понедельник 17 августа игроки и персонал киевского "
Сегодня же клуб получил официальные результаты тестов.
Как сообщает медицинский штаб клуба, тесты всех игроков, включая Русина и Вантуха, тренерского штаба и персонала, дали отрицательный результат.
При этом, в пятницу Назарию и Роману предстоит сдать контрольные тесты. В случае отрицательных результатов эти игроки вернутся в общую группу.
Напомним, что именно