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Все игроки Динамо, включая Русина и Вантуха сдали отрицательные тесты на COVID-19

Премьер-лига
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Впрочем, двум ранее зараженным игрокам предстоит еще одно тестирование

Все игроки Динамо, включая Русина и Вантуха сдали отрицательные тесты на COVID-19
Новина українською

В понедельник 17 августа игроки и персонал киевского "Динамо" сдали плановые ПЦР-тесты на наличие COVID-19.

Сегодня же клуб получил официальные результаты тестов.

Как сообщает медицинский штаб клуба, тесты всех игроков, включая Русина и Вантуха, тренерского штаба и персонала, дали отрицательный результат.

При этом, в пятницу Назарию и Роману предстоит сдать контрольные тесты. В случае отрицательных результатов эти игроки вернутся в общую группу.

Напомним, что именно у Русина и Вантуха в начале августа был обнаружен коронавирус.

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В статье: Динамо (Киев) Назарий Русин Роман Вантух
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Источник:
ФК Динамо

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