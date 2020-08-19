Все игроки Динамо, включая Русина и Вантуха сдали отрицательные тесты на COVID-19

В понедельник 17 августа игроки и персонал киевского " Динамо " сдали плановые ПЦР-тесты на наличие COVID-19.

Сегодня же клуб получил официальные результаты тестов.

Как сообщает медицинский штаб клуба, тесты всех игроков, включая Русина и Вантуха, тренерского штаба и персонала, дали отрицательный результат.

При этом, в пятницу Назарию и Роману предстоит сдать контрольные тесты. В случае отрицательных результатов эти игроки вернутся в общую группу.