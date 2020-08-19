Премьер-лига
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Официально: Минай будет проводить домашние матчи УПЛ на стадионе Авангард в Ужгороде
Домашняя арена клуба не соответствует требованиям УПЛ
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Клуб сообщает, что арена может принять до 10 тысяч зрителей.
Напомним, что арена "Минай" не соответствует требованиям УПЛ.
Первая игра на стадионе "Авангард" состоится 12 сентября, в рамках которой "Минай" примет "Александрию".
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Источник:ФК Минай
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Комментарии (1)
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Русланбай (Рівне)
19.08.2020 в 23:42
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