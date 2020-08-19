Официально: Минай будет проводить домашние матчи УПЛ на стадионе Авангард в Ужгороде

" Минай " официально подтвердил, что домашние матчи в УПЛ он будет проводить на стадионе "Авангард" в Ужгороде.

Клуб сообщает, что арена может принять до 10 тысяч зрителей.

Напомним, что арена "Минай" не соответствует требованиям УПЛ.

Первая игра на стадионе "Авангард" состоится 12 сентября, в рамках которой "Минай" примет "Александрию".