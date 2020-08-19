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Официально: Минай будет проводить домашние матчи УПЛ на стадионе Авангард в Ужгороде

Премьер-лига
(1 голосов)

Домашняя арена клуба не соответствует требованиям УПЛ

Официально: Минай будет проводить домашние матчи УПЛ на стадионе Авангард в Ужгороде
Новина українською

"Минай" официально подтвердил, что домашние матчи в УПЛ он будет проводить на стадионе "Авангард" в Ужгороде.

Клуб сообщает, что арена может принять до 10 тысяч зрителей.

Напомним, что арена "Минай" не соответствует требованиям УПЛ.

Первая игра на стадионе "Авангард" состоится 12 сентября, в рамках которой "Минай" примет "Александрию".

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В статье: Стадион Авангард (Ужгород) ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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Комментарии (1)
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Русланбай (Рівне)
19.08.2020 в 23:42
це не ліга. Це якась піздатва
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