" Десна " сообщила о смене официального транслятора клуба. В новом сезоне домашние матчи команды в УПЛ будут транслировать телеканалы "Футбол".

Каких-либо подробностей контракта с новым транслятором клуб не сообщает.

Напомним, что в прошлом сезоне матчи "Десны" транслировались на каналах "медиагруппы 1+1", однако по сообщениям СМИ, в новом сезоне "плюсы" решили отказаться от трансляций футбольных матчей и сопутствующего контента.

На данный момент пока что неизвестно, где будут транслироваться матчи "Динамо", "Днепра-1" и "Зари".

Также ранее была информация, что "Динамо" ведет переговоры с каналами "Спорт 1/2".