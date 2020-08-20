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Десна сообщила о смене официального транслятора клуба

Премьер-лига
(2 голосов)

+1 клуб в пуле каналов Футбол

Десна сообщила о смене официального транслятора клуба
Новина українською

"Десна" сообщила о смене официального транслятора клуба. В новом сезоне домашние матчи команды в УПЛ будут транслировать телеканалы "Футбол".

Каких-либо подробностей контракта с новым транслятором клуб не сообщает.

Напомним, что в прошлом сезоне матчи "Десны" транслировались на каналах "медиагруппы 1+1", однако по сообщениям СМИ, в новом сезоне "плюсы" решили отказаться от трансляций футбольных матчей и сопутствующего контента.

На данный момент пока что неизвестно, где будут транслироваться матчи "Динамо", "Днепра-1" и "Зари".

Также ранее была информация, что "Динамо" ведет переговоры с каналами "Спорт 1/2".

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В статье: Десна (Чернигов) ТК Футбол телепул
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Комментарии (8)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.08.2020 в 20:19
Ахметівські прихлєбаї, ще й розпіарений кротівський хлам беруть у склад
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+1
0
yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 20:21
Чєл, мені самому за це встидно. Я чернігівець і я в шоці, що клуб мого міста ліг під донєцкіх у повному складі.
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.08.2020 в 20:25
Зате східна трибуна на Гагаріна тряпками накрита, а матч лє якщо такий доведеться грати то у Львові за 800 Км..((
0
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 20:27
Ну так якби не було цього трьош-мньош, зі стадіку давно уже можна було кулю зліпити, а так... на жаль, маємо цілковиту лажу.
0
0
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Kiticat (Lviv)
20.08.2020 в 20:19
краще так ніж ніяк! притання, а де мали бути? плюси коломої ще гірше.
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.08.2020 в 20:20
Чим гірше? Їх матчі хоча би можна дивитися на футбол хабі.
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+1
0
ffggpl (Харьков)
20.08.2020 в 20:34
Хватит мечтать о халяве! Начинайте работать и привыкайте платить за все! Халява сладкая, но потом ее хочется все больше и больше и в итоге всегда мало. Вон 70% процентов любителей халявы голосовали за "зелененьких", а теперь недовольны.
0
0
yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 20:17
"Шлях Арєндуполя. Легко і дорого", - підсумував офіційний сайт Десни.
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-1


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