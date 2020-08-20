Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна сообщила о смене официального транслятора клуба
+1 клуб в пуле каналов Футбол
"
Каких-либо подробностей контракта с новым транслятором клуб не сообщает.
Напомним, что в прошлом сезоне матчи "Десны" транслировались на каналах "медиагруппы 1+1", однако по сообщениям СМИ, в новом сезоне "плюсы" решили отказаться от трансляций футбольных матчей и сопутствующего контента.
На данный момент пока что неизвестно, где будут транслироваться матчи "Динамо", "Днепра-1" и "Зари".
Также ранее была информация, что "Динамо" ведет переговоры с каналами "Спорт 1/2".