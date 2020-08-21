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Шебек раскритиковал два из трех пенальти, назначенных Пасхалом в пользу Шахтера. Наталкивает на плохие мысли

Премьер-лига
(2 голосов)

Шахтер - Колос 3:1. Судейский анализ матча

Шебек раскритиковал два из трех пенальти, назначенных Пасхалом в пользу Шахтера. Наталкивает на плохие мысли
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый тур УПЛ – и сразу судейские ляпы. Игорь Пасхал, по мнению Сергея Шебека, два из трех пенальти в ворота "Колоса" назначил несправедливо. И здесь сразу напрашивается параллель: 27-й тур прошлого чемпионата, этот же стадион, это же арбитр, матч "Шахтер" - "Александрия". Право на пенальти "горняки" получили в очень противоречивой ситуации, когда Шендрик бежал параллельным курсом с Мораесом, коснулся руки Мораеса, нападающий "Шахтера" по инерции упал, а Пасхал назначил пенальти и выписал игроку "Александрии" желтую карточку. Случилось это при счете 0:0. К тому же за пределами штрафной площади.

- Сразу вспоминаю момент из матча прошлого чемпионата "Шахтер" - "Александрия". Игорь Пасхал назначил безосновательный пенальти, помог "горнякам" открыть счет. И вот в этом матче сразу два ошибочных решения в пользу дончан. Это наталкивает на нехорошие мысли, - отмечает эксперт.

- Сразу скажу о втором пенальти – Задойя наступил на ногу Марлосу, фол и желтая игроку "Колоса" закономерна и справедлива. А вот в эпизоде ​​с Петровым и Патриком (первый одиннадцатиметровый) не все так однозначно. Я бы скорее согласился с пенальти на 13-й минуте, когда Марлоса руками придержали на входе в штрафную площадку. Но в эпизоде ​​с Петровым нарушения правил не было. Патрик пробросил мяч в сторону и набрал ход. Петров стоял перед Патриком как вкопанный, не было движения навстречу Патрику. Игрок "Колоса" просто стоял, еще до контакта поставил ногу на газон, а бразилец по инерции или же по собственному желанию наткнулся на стоячую ногу. Можно сказать, сам нашел контакт. Возможно, момент и непростой, потому что происходил в динамике, но фола не было, - сказал Сергей Александрович.

- А теперь о третьем пенальти, который был реализован и фактически сломал всю игру и предопределил конечный результат матча. Последовала передача на Марлоса, он устремился к мячу, позади находился Ориховский. Игрок "Колоса" сбоку проткнул мяч из-под ног Марлоса и выбил его в сторону, после чего игрок "Шахтера" ударил Ориховского по подошве. Марлосу стало больно и он упал, но Ориховский сыграл чисто в мяч. Нарушения не было, надо было просто продолжить матч. Не понравилось в судействе Пасхала его слабые движения, он выглядит тяжелым, хотя еще молод и должен носиться по полю, - констатировал экс-арбитр ФИФА.

А еще Сергей Шебек обратил внимание на апелляции игроков "Колоса" относительно якобы нарушении Патриком процедуры пробития пенальти. Эксперт говорит, что протесты коваливцев безосновательны, ведь Патрик во время разбега остановился, но после этого сделал еще два шага и нанес удар – это не фальшивый запах по мячу.

Отметим, что "Шахтер" обыграл "Колос" в первом туре УПЛ со счетом 3:1.

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В статье: Сергей Шебек Шахтер (Донецк) Игорь Пасхал Колос (Ковалевка)
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Комментарии (11)
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Spokoyno (Киев)
21.08.2020 в 23:06
Що він несе Та сліпиши з десяток залізобетонних пенальті бачили! Цікаво, якщо б арбітр так до першого забитого пенальті супернику давав пробити чи була б така залізобетонна впевненість?
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+1
0
дедушка (Сумы)
21.08.2020 в 23:05
Яне болела Шахты,но там все пенали по делу.Куда этот эксперт драный смотрит.
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+1
-1
Liverpool 333 (Кировоград )
21.08.2020 в 22:57
Чистые три пенальти, у шебека что-то с головой или с глазами
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+3
-2
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ascent (Луксор)
21.08.2020 в 23:06
с совестью...
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0
0
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ascent (Луксор)
21.08.2020 в 22:56
Третий пенальти: на повторе видно, что Ориховский бьет сзади по ноге Марлоса и от ноги Марлоса (а не Ориховского) отскакивает мяч.
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-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.08.2020 в 22:55
Кріт не зможе: суддя допоможе. Це їм не проти Інтера ганьбитися.
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-3
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Neon11 (Ахтырка)
21.08.2020 в 22:54
Шахтар не може, арбітр допоможе! Цікаво, Пасхала відсторонять від суддівства, чи Денисов усе спустить "на тормозах" і не штовхатиме Луччі до "справедливості".
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+2
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.08.2020 в 22:56
Вгадай з 5 разів.
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0
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Инспектор ( )
21.08.2020 в 22:54
Наталкивает на плохие мысли энта "икспердная оценка". Телезрители имеют же глаза. Там должен быть еще один пенальти, кстати
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ascent (Луксор)
21.08.2020 в 22:53
второй пенальти: "Петров стоял перед Патриком как вкопанный, не было движения навстречу Патрику. " - пусть на ноги Петрова посмотрит, он левую ногу назад выставлял и об неё Патрик и зацепился!
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-1
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ascent (Луксор)
21.08.2020 в 23:01
Кстати отчетливо видно, что когда мяч пролетел, то левая нога защитники двигалась навстречу Партику перекрывая ему движение! Эксперт слепой?
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