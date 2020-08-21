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Мирослав Ступар: Пенальти на Марлосе? Скорее фолил игрок Шахтера. Имеем скандал

Премьер-лига
(1 голосов)

Почти солидарен с Шебеком

Мирослав Ступар: Пенальти на Марлосе? Скорее фолил игрок Шахтера. Имеем скандал
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Мирослав Ступар говорит об ошибке Игоря Пасхала при назначении третьего пенальти в ворота "Колоса", но с пониманием относится к ситуации. Точнее, понимает характер и природу ошибок судьи. И жалеет, что на поединке не работала система видеоповторов.

- Я бы не сказал, что это были простые моменты для судейства и Пасхал ошибался грубо. Эпизоды с первым и третьим пенальти – тонкие, нуждающиеся в значительной концентрации, а Игорь, возможно, был не столь сконцентрирован, как нужно для такого матча.

Ко второму пенальти вопросов нет – фол и желтая карточка Задоя. В эпизоде ​​с третьим пенальти Ореховский пытался выбить мяч из-под ног оппонента и все же первым коснулся мяча. Марлос пытался сыграть с пользой для себя, но встретил не мяч, а ногу Ореховского. Акценты расставил один из повторов. Благодаря ему видно, что там скорее фолил игрок "Шахтера". А вот в эпизоде ​​с Патриком и Петровым (первый пенальти) ситуация тонкая. Кирилл не делал подножку сопернику, но его левая нога была выставлена ​​в сторону. Я бы сказал, что Петров не избежал контакта и не пытался этого сделать, а Патрик наткнулся на ногу – дискуссионный момент, - сказал Мирослав Иванович.

И тут же задал другой вопрос: а почему на матче на работал ВАР? Понятно, что обучение, но разве учить новичков должны на таких играх? Почему не на матчах U-21? Согласно статистике, "Колос" – одна из тех команд, в матчах с участием которых чаще всего возникают сложные для судейства эпизоды.

- У нас были плохие повторы, но даже благодаря им мы разобрались. Уверен, что было бы легче и Пасхалу, если бы у него была возможность воспользоваться ВАР. И то, что такой возможности в таком сложном матче не было – вина Лучи и УАФ. Готовиться к сезону нужно было заранее. А так имеем скандал, - резюмировал эксперт.

Отметим, что ранее свое мнение относительно судейства матча "Шахтер" - "Колос" (3:1) выразил Сергей Шебек. В поединке первого тура были назначены сразу три одиннадцатиметровых удара.

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В статье: Марлос Мирослав Ступар Сергей Шебек Шахтер (Донецк) Игорь Пасхал Колос (Ковалевка)
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Комментарии (15)
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Astor Astor (Одесса)
22.08.2020 в 01:38
Собственно, все уже написал в обсуждении мнения Шебека. Все-таки защитник сначала попал по ноге Марлосу, а потом уже - в мяч.
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0
0
batkomaxno555 (Никополь)
22.08.2020 в 01:26
судьи как всегда в помощь шахте из бразилии не хотят обосратся перед ними!
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+1
-2
Одинзавсех (Харьков)
22.08.2020 в 00:50
Может Мирослав Ступар и хороший судейский эксперт, но почему-то он единственный из советских арбитров, который получил дисквалификацию ФИФА за свой "профессионализм" в работе главного арбитра на единственном матче чемпионата мира, который ему доверили. Если не ошибаюсь, то это был ЧМ 1982, матч Франция - Кувейт. Кто помнит лучше, можете меня поправить.
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+1
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
22.08.2020 в 00:40
"Там скорее фолил игрок "Шахтера"... ????????? Экспертище !!!!! Марлос находился спиной к защитнику. Получил удар сзади по ноге. И это (оказывается) сфолил он сам ? Ахренеть !!!
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+2
-2
batkomaxno555 (Никополь)
22.08.2020 в 01:25
почему бы тебе не зписатся в эксперты?
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+1
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
22.08.2020 в 00:22
Вся Україна бачила, що суддя намагався допомогти полуфіналісту ЛЄ забити перший гол! А сліпишам слід поміркувати скільки вони б разів впали після подібних контактів? НУЛЬ! Так що і одного пенальті цілком би вистачило!
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+5
-2
avatar
Металлист Харьков
22.08.2020 в 00:07
Два деби...а - это сила (((( Это ж насколько надо быть идиотом , чтоб говорить такой бред ??? Уберите куда подальше таких экспердов (((( Это ж явная динамовская поддержка ((((( Вся Украина видит все три нарушения , даже противник не спорит , а два идиота эксперда - говорят обратное (((((
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+3
-8
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
22.08.2020 в 01:30
В глазки долбишься, свинорус?
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0
-2
avatar
ascent (Луксор)
21.08.2020 в 23:43
Динамо мало работать с судьями, оно начало работать с экспертами...
Ответить
+5
-10
avatar
Металлист Харьков
22.08.2020 в 00:08
Таких горе - специалистов на свалку надо ((((
Ответить
+4
-7
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
22.08.2020 в 01:29
Идёшь нахюй, лаптеногий
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
21.08.2020 в 23:39
Марлос даже игрока не видел .ему со спины по ноге зарядили .уровень ступора судья по домино
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+7
-9
avatar
Металлист Харьков
22.08.2020 в 00:09
Чуть ногу не сломали , за такие вещи вообще удалять надо (((
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+4
-6
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таврия19752009 (симферополь)
21.08.2020 в 23:37
Ступор болельщик Динамо .
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+4
-10
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
22.08.2020 в 01:28
Таврия - отсосиновик пуйловский
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0
-2


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