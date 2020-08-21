Мирослав Ступар: Пенальти на Марлосе? Скорее фолил игрок Шахтера. Имеем скандал

Мирослав Ступар говорит об ошибке Игоря Пасхала при назначении третьего пенальти в ворота "Колоса", но с пониманием относится к ситуации. Точнее, понимает характер и природу ошибок судьи. И жалеет, что на поединке не работала система видеоповторов.

- Я бы не сказал, что это были простые моменты для судейства и Пасхал ошибался грубо. Эпизоды с первым и третьим пенальти – тонкие, нуждающиеся в значительной концентрации, а Игорь, возможно, был не столь сконцентрирован, как нужно для такого матча. Ко второму пенальти вопросов нет – фол и желтая карточка Задоя. В эпизоде ​​с третьим пенальти Ореховский пытался выбить мяч из-под ног оппонента и все же первым коснулся мяча. Марлос пытался сыграть с пользой для себя, но встретил не мяч, а ногу Ореховского. Акценты расставил один из повторов. Благодаря ему видно, что там скорее фолил игрок "Шахтера". А вот в эпизоде ​​с Патриком и Петровым (первый пенальти) ситуация тонкая. Кирилл не делал подножку сопернику, но его левая нога была выставлена ​​в сторону. Я бы сказал, что Петров не избежал контакта и не пытался этого сделать, а Патрик наткнулся на ногу – дискуссионный момент, - сказал Мирослав Иванович.

И тут же задал другой вопрос: а почему на матче на работал ВАР? Понятно, что обучение, но разве учить новичков должны на таких играх? Почему не на матчах U-21? Согласно статистике, "Колос" – одна из тех команд, в матчах с участием которых чаще всего возникают сложные для судейства эпизоды.

- У нас были плохие повторы, но даже благодаря им мы разобрались. Уверен, что было бы легче и Пасхалу, если бы у него была возможность воспользоваться ВАР. И то, что такой возможности в таком сложном матче не было – вина Лучи и УАФ. Готовиться к сезону нужно было заранее. А так имеем скандал, - резюмировал эксперт.

Отметим, что ранее свое мнение относительно судейства матча "Шахтер" - "Колос" (3:1) выразил Сергей Шебек. В поединке первого тура были назначены сразу три одиннадцатиметровых удара.