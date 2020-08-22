Александрия - Мариуполь 4:1. Обзор матча и видео голов

В матче первого тура чемпионата Украины сезона 2020/21 встречались "Александрия" и "Мариуполь". Подопечные Шарана испортили дебютный матч Остапа Маркевича на посту главного тренера "моряков". Хозяева открыли счет в поединке под завесу первого тайма. А в начале второй половины встречи игроки "Александрии" буквально за две минуты забили два гола и по сути решили исход противостояния.

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская область)

Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Александр Войтюк (Запорожье)

ФК Александрия - ФК Мариуполь 4:1

Голы: Дмитрий Шастал 45, Артем Гордиенко 47, Богдан Мишенко 49, Денис Безбородько 90+1 - Андрей Кулаков 82

ФК Александрия: Юрий Панькив, Артем Гордиенко, Владислав Бабогло, Кирилл Ковалец (Василий Грицук 90), Денис Мирошниченко, Валерий Лучкевич (Максим Задерака 67), Павел Пашаев, Дмитрий Шастал (Денис Безбородько 66), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Алексей Довгий 79), Богдан Мишенко (Денис Устименко 79)

ФК Мариуполь: Евгений Гальчук, Алексей Быков, Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнёв, Игорь Тищенко (Назарий Муравский 65), Алексей Кащук, Артём Бондаренко (Максим Чех 59), Даниил Сагуткин, Андрей Кулаков (Станислав Библик 88), Петр Стасюк, Даниил Игнатенко (Никита Петерман 88)

Предупреждения: Павел Пашаев 18 - Алексей Кащук 4, Игорь Тищенко 7, Алексей Быков 11, Дмитрий Топалов 33, Даниил Игнатенко 61, Даниил Сагуткин 64, Дмитрий Мишнёв 74