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Колос арендует нападающего Динамо - источник
Без деталей
Ковалевский "
Срок арендного соглашения, как и ее детали не названы.
Евгений Исаенко является уроженцем Винницы, его рост - 1,69 метра, в "Динамо" с 2017 года. Играл в командах U-17, U-19, а до этого времени - в дубле. Выступал в составе юниорских сборных Украины, в клубе играл в Юношеской лиге УЕФА, в 8 матчах забил 2 гола.
Играет на позиции центрального нападающего, хотя может играть роль вингера левого или правого фланга.
Из-за маленьких габаритов многие тренеры не верят в Исаенко, но стоит отметить, что он в каждом матче имеет голевые моменты. Поэтому интересно будет следить за его игрой в УПЛ, - отмечают в Бомбардире.