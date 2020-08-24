Колос арендует нападающего Динамо - источник

Ковалевский " Колос " арендует контракт 20-летнего нападающего киевского "Динамо" Евгения Исаенко, сообщает Бомбардир.

Срок арендного соглашения, как и ее детали не названы.

Евгений Исаенко является уроженцем Винницы, его рост - 1,69 метра, в "Динамо" с 2017 года. Играл в командах U-17, U-19, а до этого времени - в дубле. Выступал в составе юниорских сборных Украины, в клубе играл в Юношеской лиге УЕФА, в 8 матчах забил 2 гола.

Играет на позиции центрального нападающего, хотя может играть роль вингера левого или правого фланга.