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Колос арендует нападающего Динамо - источник

Премьер-лига
(2 голосов)

Без деталей

Колос арендует нападающего Динамо - источник
Новина українською

Ковалевский "Колос" арендует контракт 20-летнего нападающего киевского "Динамо" Евгения Исаенко, сообщает Бомбардир.

Срок арендного соглашения, как и ее детали не названы.

Евгений Исаенко является уроженцем Винницы, его рост - 1,69 метра, в "Динамо" с 2017 года. Играл в командах U-17, U-19, а до этого времени - в дубле. Выступал в составе юниорских сборных Украины, в клубе играл в Юношеской лиге УЕФА, в 8 матчах забил 2 гола.

Играет на позиции центрального нападающего, хотя может играть роль вингера левого или правого фланга.

Из-за маленьких габаритов многие тренеры не верят в Исаенко, но стоит отметить, что он в каждом матче имеет голевые моменты. Поэтому интересно будет следить за его игрой в УПЛ, - отмечают в Бомбардире.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Евгений Исаенко
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (2)
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dmitroj88
24.08.2020 в 14:46
+6?
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avatar
Инспектор ( )
24.08.2020 в 14:26
..Срок арендногосоглашения, как и ее... Улёт
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