  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Киевское Динамо ищет аналитика по просьбе Луческу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киевское Динамо ищет аналитика по просьбе Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

"Мистер" ищет усиление

Киевское Динамо ищет аналитика по просьбе Луческу
Новина українською

Тренерский штаб киевского "Динамо" жаждет усиления. Об этом пишет телеграм-канал "Бомбардир", который ведет спортивный журналист Роман Бебех.

"В тренерском штабе "Динамо" вскоре может произойти усиление. Мирча Луческу активно ищет тренера-аналитика", – сказано в сообщении.

Напомним, в тренерский штаб Луческу на данный момент входит Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Эмилиан Карас и Диего Лонго (все - помощники главного тренера), Михаил Михайлов (тренер вратарей), а также Виталий Кулыба и Владимир Ярмошук (тренеры по физподготовке).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Роман Бебех Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Onside (Чернігів)
27.08.2020 в 16:54
Там кажуть Циганик без роботи може залишитись, от під нього місце і готують))
Ответить
0
0
ffggpl (Харьков)
27.08.2020 в 17:02
Так потрібен аналітик, а не брехун.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
27.08.2020 в 16:51
пригласили бы Ротаня так он занят --у него хорошо работает язык а не голова --это называеться новое мышление --ну его скоро выгонят подождите
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
27.08.2020 в 16:49
Бокасса - твой выход!
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
27.08.2020 в 16:18
А не налить ли нам ... опа, а налить-то и некому)))
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.08.2020 в 16:42
Ось ти й розкрився у повній красі, донецький чєлавєк.
Ответить
0
0
avatar
armik (Киев)
27.08.2020 в 16:13
Не вижу других кандидатов, кроме Спиридона.
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.08.2020 в 16:41
Потенційна колишня зірка Кайзерслаутерна Віктор Леоненко.
Ответить
0
0
volin-kovel (Chicago)
27.08.2020 в 16:59
він "гавналітік"
0
0
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
27.08.2020 в 16:05
Семйона з ua-football хай беруть - і журналіст, і аналітик
Ответить
+4
-1
avatar
simargl (Чернигов)
27.08.2020 в 16:17
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.08.2020 в 16:41
А що ти маєш проти Семйона?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...