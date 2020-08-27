Киевское Динамо ищет аналитика по просьбе Луческу

Тренерский штаб киевского "Динамо" жаждет усиления. Об этом пишет телеграм-канал "Бомбардир", который ведет спортивный журналист Роман Бебех.

"В тренерском штабе "Динамо" вскоре может произойти усиление. Мирча Луческу активно ищет тренера-аналитика", – сказано в сообщении.

Напомним, в тренерский штаб Луческу на данный момент входит Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Эмилиан Карас и Диего Лонго (все - помощники главного тренера), Михаил Михайлов (тренер вратарей), а также Виталий Кулыба и Владимир Ярмошук (тренеры по физподготовке).