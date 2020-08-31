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Игрок Зари назвал сильные стороны Ингульца и рассказал, как выздоравливал от коронавируса
Симптомы были лишь в первые дни
Полузащитник ФК "
- Дмитрий, с победой! Но сначала расскажи как твое здоровье?
- Здоровье мое отлично. Прошел все тесты - они показали отрицательные результаты, поэтому вывод однозначен - здоров. Отсидел карантин, чувствую себя хорошо, никаких симптомов уже нет, поэтому рад, что вернулся на поле.
- Во время самоизоляции Не надоело сидеть дома? Чем занимался эти 2 недели?
- Честно говоря, надоело. Но я был с женой на самоизоляции, поэтому был не один. Постоянные тренировки, просмотры фильмов, так же прочитал книги, которые давно хотел прочитать.
- Приятно, что никакие вирусы тебе не мешали проводить тренировки?
- Я не тренировался только первые 5 дней. Когда почувствовал, что силы уже возвращаются и слабость прошла - начал домашние тренировки.
- Как самочувствие было в этот период?
- Первые 2 дня - легкая температура, обоняние исчез, была слабость. Но через короткое время все прошло.
- Еще раз поздравляем с возвращением лад. Как игра с "Ингульцом"?
- Хорошая команда. Хороший матч. Мы, как всегда, работаем под нагрузками. В этом матче главной задачей было, чтобы каждый получил игровую практику и, конечно, показать действия слаженной команды. Думаю, что мы с этой задачей справились и выиграли, что немаловажно.
- Ты сыграл больше тайма, поскольку пропустил какой-то период. Но усталости на тебе не видно.
- Значит, дома хорошо подготовился (улыбается).
- До этого луганчанам никак не удавалось победить "Ингулец" в товарищеском матче.
- Да - "Ингулец" хорошая команда. Хотя есть и дебютантом Премьер-лиги, но пытаются играть в атакующий футбол, тактически меняют схемы, пытаются играть через пас. Игра мне понравилась.
- В этом году сборы и пауза проходят в команды в Запорожье. Лично для тебя - легче быть и на собрании, но и рядом с семьей?
- Могу сказать так: когда собрания проходят за рубежом - это нормально. Потому что можешь максимально сконцентрироваться на подготовке. Все мысли отходят в сторону и занимаешься именно футболом. Но и здесь сборы проводить тоже неплохо, ведь можно в это же время видеть семью. Скажу, что и тот, и другой вариант мне нравится.
Впереди у Зари 12 сентября матч 2 тура УПЛ дома с "Мариуполем".