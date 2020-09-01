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Заря просматривает 19-летнего опорника из Спартака

Премьер-лига
(1 голосов)

Нигерийца

Заря просматривает 19-летнего опорника из Спартака
Новина українською

На просмотре в луганской "Заре" - молодой нигерийский опорный (или и центральный) полузащитник Самину Абдуллахи.

Он принял участие в товарищеском поединке с "Ингульцом", вышел на 75 минуте вместо Дмитрия Иванисени.

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У Самину есть контракт до конца 2023 с латвийским "Спартаком" из Юрмалы, в этом сезоне он провел 21 матч в составе команды (до 22 августа, потом приехал в Украину).

В прибалтийском клубе Абдуллахи с лета прошлого года, до этого он выступал за футбольную академию "Gee-Lec" на родине в Нигерии, оттуда в Европу его контракт был продан за 50 000 евро.

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В статье: Заря (Луганск) Спартак (Юрмала) Самину Абдуллахи
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Источник:
Територія Зорі

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