Заря просматривает 19-летнего опорника из Спартака

На просмотре в луганской " Заре " - молодой нигерийский опорный (или и центральный) полузащитник Самину Абдуллахи.

Он принял участие в товарищеском поединке с "Ингульцом", вышел на 75 минуте вместо Дмитрия Иванисени.

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У Самину есть контракт до конца 2023 с латвийским "Спартаком" из Юрмалы, в этом сезоне он провел 21 матч в составе команды (до 22 августа, потом приехал в Украину).

В прибалтийском клубе Абдуллахи с лета прошлого года, до этого он выступал за футбольную академию "Gee-Lec" на родине в Нигерии, оттуда в Европу его контракт был продан за 50 000 евро.