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Заря просматривает 19-летнего опорника из Спартака
Нигерийца
На просмотре в луганской "
Он принял участие в товарищеском поединке с "Ингульцом", вышел на 75 минуте вместо Дмитрия Иванисени.
У Самину есть контракт до конца 2023 с латвийским "Спартаком" из Юрмалы, в этом сезоне он провел 21 матч в составе команды (до 22 августа, потом приехал в Украину).
В прибалтийском клубе Абдуллахи с лета прошлого года, до этого он выступал за футбольную академию "Gee-Lec" на родине в Нигерии, оттуда в Европу его контракт был продан за 50 000 евро.