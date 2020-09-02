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Минай подписал Антона Каниболоцкого

Премьер-лига
(1 голосов)

Новичок УПЛ продолжает качественно усиливаться

Минай подписал Антона Каниболоцкого
Новина українською

"Минай" усилился опытным голкипером. Игроком закарпатского клуба стал 32-летний Антон Каниболоцкий.

Условия соглашения клуб не сообщает.

Напомним, что Каниболоцкий является воспитанником киевского футбола. Профессиональную карьеру начинал в "Днепре", также играл за "Кривбасс", "Шахтер", азербайджанский "Карабаха" и польский "Медзь".

Последняя команда Каниболоцкого - львовские "Карпаты", за которые футболист провел 1 игру в прошлом сезоне.

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В статье: Антон Каниболоцкий ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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