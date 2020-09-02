Премьер-лига
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Минай подписал Антона Каниболоцкого
Новичок УПЛ продолжает качественно усиливаться
"
Условия соглашения клуб не сообщает.
Напомним, что Каниболоцкий является воспитанником киевского футбола. Профессиональную карьеру начинал в "Днепре", также играл за "Кривбасс", "Шахтер", азербайджанский "Карабаха" и польский "Медзь".
Последняя команда Каниболоцкого - львовские "Карпаты", за которые футболист провел 1 игру в прошлом сезоне.
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Источник:ФК Минай
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