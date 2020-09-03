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УАФ приобретет еще один фургон ВАР

Премьер-лига
(1 голосов)

А говорили об этом еще прошлой осенью

УАФ приобретет еще один фургон ВАР
Новина українською

Председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи сообщил, что УАФ уже в скором времени планирует осуществить закупку оборудования и второго фургона, так называемого ВАР-2, для обслуживания системы видеоасистента арбитра.

Сейчас в украинском футболе работает один фургон ВАР.

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Хотя накануне футбольные чиновники еще прошлой осенью и зимой говорили об этом намерении и даже рассказывали об отдельных клубах, которые были готовы самостоятельно профинансировать приобретение оборудования для обслуживания системы видеоасистента арбитра.

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В статье: Лучано Лучи ВАР
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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alktus (Хмельницкий)
03.09.2020 в 10:57
Ждём ещё одну Монзуль?
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Esfero (Львів)
03.09.2020 в 10:15
Взагалі три фургони має бути достатньо
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karpatoman (Львів)
03.09.2020 в 09:30
А чому не ще 6. Матчів у турі ж 7.
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