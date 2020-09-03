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УАФ приобретет еще один фургон ВАР
А говорили об этом еще прошлой осенью
Председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи сообщил, что УАФ уже в скором времени планирует осуществить закупку оборудования и второго фургона, так называемого ВАР-2, для обслуживания системы видеоасистента арбитра.
Сейчас в украинском футболе работает один фургон ВАР.
Хотя накануне футбольные чиновники еще прошлой осенью и зимой говорили об этом намерении и даже рассказывали об отдельных клубах, которые были готовы самостоятельно профинансировать приобретение оборудования для обслуживания системы видеоасистента арбитра.