УАФ приобретет еще один фургон ВАР

Председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи сообщил, что УАФ уже в скором времени планирует осуществить закупку оборудования и второго фургона, так называемого ВАР-2, для обслуживания системы видеоасистента арбитра.

Сейчас в украинском футболе работает один фургон ВАР.

Читайте также Для УПЛ приобретут еще 2 VAR-автобуса

Хотя накануне футбольные чиновники еще прошлой осенью и зимой говорили об этом намерении и даже рассказывали об отдельных клубах, которые были готовы самостоятельно профинансировать приобретение оборудования для обслуживания системы видеоасистента арбитра.