УПЛ хочет полноценный телеканал - не только трансляции

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что обсуждалось на заседании рабочей группы по созданию телевидения УПЛ.

Позиция УПЛ состоит в том, что это должен быть полноценный телеканал со своим контентом, шоу и программами, кроме непосредственно трансляций матчей.

Заседание посетили 11 клубов УПЛ (2 онлайн). "Днепр-1", "Александрия" и "Колос" по разным причинам не смогли принять в нем участие.

Читайте также Состоялось заседание Рабочей группы Украинской Премьер-Лиги по созданию УПЛ ТВ

В будущем рабочая группа будет собираться еженедельно, принимать ее будет один из клубов УПЛ. Уже существует договоренность собраться в офисах "Шахтера", "Динамо" и "Руха".

1 октября состоится следующее заседание в расширенном формате.

Дирекция УПЛ также хотела пригласить на заседание коллег из Ла Лиги для консультаций или сотрудничества. Но на пути этой идеи стал карантин.