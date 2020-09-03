  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ хочет полноценный телеканал - не только трансляции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ хочет полноценный телеканал - не только трансляции

Премьер-лига
(1 голосов)

Отправятся с этой идеей к каждому из клубов

УПЛ хочет полноценный телеканал - не только трансляции
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что обсуждалось на заседании рабочей группы по созданию телевидения УПЛ.

Позиция УПЛ состоит в том, что это должен быть полноценный телеканал со своим контентом, шоу и программами, кроме непосредственно трансляций матчей.

Заседание посетили 11 клубов УПЛ (2 онлайн). "Днепр-1", "Александрия" и "Колос" по разным причинам не смогли принять в нем участие.

Читайте такжеСостоялось заседание Рабочей группы Украинской Премьер-Лиги по созданию УПЛ ТВ

В будущем рабочая группа будет собираться еженедельно, принимать ее будет один из клубов УПЛ. Уже существует договоренность собраться в офисах "Шахтера", "Динамо" и "Руха".

1 октября состоится следующее заседание в расширенном формате.

Дирекция УПЛ также хотела пригласить на заседание коллег из Ла Лиги для консультаций или сотрудничества. Но на пути этой идеи стал карантин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Телевидение Евгений Дикий телепул
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Shakhtar News

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.09.2020 в 13:43
Там будуть не тільки пенісовські трансляції, але й передача Вєлікій шахтьор та Меценат Рінат Лєонідовіч.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...