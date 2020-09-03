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УПЛ хочет полноценный телеканал - не только трансляции
Отправятся с этой идеей к каждому из клубов
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что обсуждалось на заседании рабочей группы по созданию телевидения УПЛ.
Позиция УПЛ состоит в том, что это должен быть полноценный телеканал со своим контентом, шоу и программами, кроме непосредственно трансляций матчей.
Заседание посетили 11 клубов УПЛ (2 онлайн). "Днепр-1", "Александрия" и "Колос" по разным причинам не смогли принять в нем участие.
В будущем рабочая группа будет собираться еженедельно, принимать ее будет один из клубов УПЛ. Уже существует договоренность собраться в офисах "Шахтера", "Динамо" и "Руха".
1 октября состоится следующее заседание в расширенном формате.
Дирекция УПЛ также хотела пригласить на заседание коллег из Ла Лиги для консультаций или сотрудничества. Но на пути этой идеи стал карантин.