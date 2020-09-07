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Экс-вратарь Олимпика стал игроком Ингульца

Премьер-лига
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К Шусту и Лепке

Экс-вратарь Олимпика стал игроком Ингульца
Новина українською

23-летний вратарь Владимир Крынский стал игроком петровского "Ингульца".

Он уже в составе "желто-красной" команды на официальном сайте УПЛ.

Владимир заявлен в "Ингульце" под № 14.

В 2018-2020 годах он выступал в донецком "Олимпике".

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В статье: Олимпик (Донецк) УПЛ Ингулец (Петрово) Владимир Крынский
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Источник:
УПЛ
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