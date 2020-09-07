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Жерсон Родригес: Луческу - легенда. Он знает, как работать с такими игроками, как я

Премьер-лига
(3 голосов)

Вингер Динамо доволен работой с новым тренером

Жерсон Родригес: Луческу - легенда. Он знает, как работать с такими игроками, как я
Новина українською

Люксембургский вингер "Динамо" Жерсон Родригеш рассказал о своем возвращении в киевский клуб и работе с Мирчей Луческу.

- Ты вернулся в киевское "Динамо" и сразу же стал показывать сильную игру. Как оцениваешь свое будущее?

- На данный момент я не могу много сказать об этом. Сейчас я хорошо себя чувствую в Киеве, у нас новый тренер, который мне доверяет. Будущее покажет, что будет дальше.

- Новый тренер "Динамо" Мирча Луческу, кажется, подходит тебе.

- Он легенда. Его коллекция трофеев говорит сама за себя. Но мы только в начале пути. Он знает, как работать с такими игроками, как я. В донецком "Шахтере" у него в прошлом было много бразильцев. У него талант к работе с игроками с юга, и это хорошо для меня.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
Tageblatt

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Комментарии (5)
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Одинзавсех (Харьков)
07.09.2020 в 21:44
Ребята! Не нужно иронизировать. Увидите, что Родригес классный игрок. Как любой талант он нуждается в особом подходе. Этого не мог понять только Михайличенко энд компани. А то, что футболисты иногда не очень скромно о себе высказываются, так это - молодость, они публичные люди, любят обратить на себя внимание, такова жизнь.
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+2
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
07.09.2020 в 21:41
"... як Я" (с) Вот это любит себя чувак! Наверное, каждый день, глядя в зеркало, возбуждается
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0
0
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ascent (Луксор)
07.09.2020 в 21:02
Скромненько так о себе упомянул...
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+4
0
С.Карпович. (Ланівці)
07.09.2020 в 21:00
Десь приблизно так як Максимов з Алієвим.
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.09.2020 в 21:00
Ну да, в лес или на террикон))) Не в обиду)))
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0
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