Жерсон Родригес: Луческу - легенда. Он знает, как работать с такими игроками, как я

Люксембургский вингер "Динамо" Жерсон Родригеш рассказал о своем возвращении в киевский клуб и работе с Мирчей Луческу.

- Ты вернулся в киевское "Динамо" и сразу же стал показывать сильную игру. Как оцениваешь свое будущее?

- На данный момент я не могу много сказать об этом. Сейчас я хорошо себя чувствую в Киеве, у нас новый тренер, который мне доверяет. Будущее покажет, что будет дальше.

- Новый тренер "Динамо" Мирча Луческу, кажется, подходит тебе.

- Он легенда. Его коллекция трофеев говорит сама за себя. Но мы только в начале пути. Он знает, как работать с такими игроками, как я. В донецком "Шахтере" у него в прошлом было много бразильцев. У него талант к работе с игроками с юга, и это хорошо для меня.