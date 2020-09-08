До того, как стать футболистом, бразилец Шахтера был легкоатлетом

Левый латераль (фланговый защитник) " Шахтера " Додо рассказал о своем рекорде скорости и подготовку к официальным матчам

- В каком физическом и эмоциональном состоянии работаете?

- Чувствую себя хорошо, отдаюсь на каждой тренировке и в матчах. Думаю, нашу команду ждет очередной отличный сезон.

- На днях ты установил новый рекорд скорости - 34,2 км/ч. Как это: быть таким быстрым? И чувствуешь ли ты это тогда, когда бежишь?

- Абсолютно нормально! Мне всегда кажется, что я могу ускориться и быть еще быстрее. Ведь соперник немного притормаживает нас. Конечно, всегда радуюсь, когда бью такие рекорды. Ускорение постоянно отрабатываю на тренировках, поэтому в игре все происходит вполне естественно.

Читайте также Додо установил новый рекорд скорости Шахтера в сезоне

- Что делать, чтобы быть быстрее?

- Я не знаю ...Просто бег, ускорение. До того как прийти в футбол, в Бразилии я занимался легкой атлетикой, и сейчас мне это пригодилось. Такова одна из моих характеристик, что позволяет играть на позиции крайнего защитника.

- Как настраиваетесь на следующий матч?

- Работаем дальше. Пока не в полном составе, однако вскоре вернутся ребята из сборных и придадут качества и силы нашей команде. Думаю, мы хорошо подготовимся и к ближайшим матчам, и в принципе ко всему сезону.