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До того, как стать футболистом, бразилец Шахтера был легкоатлетом

Премьер-лига
(2 голосов)

Поэтому и носится

До того, как стать футболистом, бразилец Шахтера был легкоатлетом
Новина українською

Левый латераль (фланговый защитник) "Шахтера" Додо рассказал о своем рекорде скорости и подготовку к официальным матчам

- В каком физическом и эмоциональном состоянии работаете?

- Чувствую себя хорошо, отдаюсь на каждой тренировке и в матчах. Думаю, нашу команду ждет очередной отличный сезон.

- На днях ты установил новый рекорд скорости - 34,2 км/ч. Как это: быть таким быстрым? И чувствуешь ли ты это тогда, когда бежишь?

- Абсолютно нормально! Мне всегда кажется, что я могу ускориться и быть еще быстрее. Ведь соперник немного притормаживает нас. Конечно, всегда радуюсь, когда бью такие рекорды. Ускорение постоянно отрабатываю на тренировках, поэтому в игре все происходит вполне естественно.

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- Что делать, чтобы быть быстрее?

- Я не знаю ...Просто бег, ускорение. До того как прийти в футбол, в Бразилии я занимался легкой атлетикой, и сейчас мне это пригодилось. Такова одна из моих характеристик, что позволяет играть на позиции крайнего защитника.

- Как настраиваетесь на следующий матч?

- Работаем дальше. Пока не в полном составе, однако вскоре вернутся ребята из сборных и придадут качества и силы нашей команде. Думаю, мы хорошо подготовимся и к ближайшим матчам, и в принципе ко всему сезону.

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо
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Источник:
Shakhtar News

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Комментарии (4)
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миг-25 (киев)
08.09.2020 в 14:25
Ну и что Вон донецкий отморозок и даун Витя Янукович до того как стал Президентом -был гопником и шапкокрадом -а потом вырос до директора автобазы и стал донецким Лениным -тоже все по тюрьмам -по тюрьмам
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0
-2
Володимирович (Кременчуг)
08.09.2020 в 11:50
Точно "лівий латераль "???
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+3
0
beaver_penetrator (Meiringen)
08.09.2020 в 14:23
Не хватало ещё журналистам уа-футбол футболом интересоваться.
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.09.2020 в 15:40
тут уже давно нечему удивляться!))) уровень местных "журналистов" и так был невысоким, но дно, оказывается, ещё не достигнуто
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0
0


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