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Монзуль воссоединилась с Динамо. Назначения арбитров на 2 тур УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

ВАР - в двух матчах

Монзуль воссоединилась с Динамо. Назначения арбитров на 2 тур УПЛ
Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Favbet Лиги сезона-2020/2021

11 сентября

  • 19:00 Динамо - Десна 19.00. Пасхал Игорь (Херсон). Арбитр ВАР (оффлайн) - Монзуль Екатерина (Харьков)

12 сентября

  • 14:00 Днепр-1 - Олимпик. 14.00. Арановський Евгений (Киев)
  • 17:00 Колос - Львов. 17.00. Козик Ярослав (Мукачево), арбитр ВАР (оффлайн) - Шурман Денис (Киевская обл.)

13 сентября

  • 14:00 Минай - Александрия. Балакин Николай (Киевская обл.)
  • 17:00 Заря - Мариуполь. Бойко Сергей (Киевская обл.)
  • 19:30 Ворскла - Ингулец. Можаровский Юрий (Львов)

Напомним, что матч "Рух" - "Шахтер" перенесен из-за вспышки заболеваемости на коронавирус в львовской команде.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Екатерина Монзуль
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Источник:
УПЛ
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Комментарии (8)
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Микко82 (Херсон)
09.09.2020 в 11:32
А який толк з ВАР офлайн? Катруся просто побавиться в кінозал, чи зможе щось підсказувати?
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simargl (Чернигов)
09.09.2020 в 11:27
Да уж. Арбитр Пасхал еще тот чудило . Будем надеяться на судейство без цирка не мешающее играть.
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megrivan (Курячі Лози)
09.09.2020 в 11:16
Монзуль - Романов - Монзуль - Романов - Монзуль - ...
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0
0
paramon7 (Запорожье)
09.09.2020 в 11:12
А Шахтер в этом туре никто не судит?
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0
-1
_FeS_FCMZ_ (ZP)
09.09.2020 в 11:13
они не играют!
Ответить
+1
0
Dr. House (Подолье)
09.09.2020 в 11:25
Рух- Шахтёр перенесён?
0
0
Лекарь (село Дарница)
09.09.2020 в 11:28
В Рухе корона зафиксирована, матч перенесен
0
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Kolibri (Киевоград)
09.09.2020 в 11:10
Не страшно, не больно)))
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