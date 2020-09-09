Премьер-лига
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Монзуль воссоединилась с Динамо. Назначения арбитров на 2 тур УПЛ
ВАР - в двух матчах
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Favbet Лиги сезона-2020/2021
11 сентября
- 19:00 Динамо - Десна 19.00. Пасхал Игорь (Херсон). Арбитр ВАР (оффлайн) - Монзуль Екатерина (Харьков)
12 сентября
- 14:00 Днепр-1 - Олимпик. 14.00. Арановський Евгений (Киев)
- 17:00 Колос - Львов. 17.00. Козик Ярослав (Мукачево), арбитр ВАР (оффлайн) - Шурман Денис (Киевская обл.)
13 сентября
- 14:00 Минай - Александрия. Балакин Николай (Киевская обл.)
- 17:00 Заря - Мариуполь. Бойко Сергей (Киевская обл.)
- 19:30 Ворскла - Ингулец. Можаровский Юрий (Львов)
Напомним, что матч "Рух" - "Шахтер" перенесен из-за вспышки заболеваемости на коронавирус в львовской команде.
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Источник:УПЛ
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Комментарии (8)
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Микко82 (Херсон)
09.09.2020 в 11:32
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simargl (Чернигов)
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megrivan (Курячі Лози)
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paramon7 (Запорожье)
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_FeS_FCMZ_ (ZP)
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Dr. House (Подолье)
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Лекарь (село Дарница)
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Kolibri (Киевоград)
09.09.2020 в 11:10
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