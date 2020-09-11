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Защитник Шахтера высказался о длительной паузе команды без матчей

Премьер-лига
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Из-за коронавируса и матчей сборных

Защитник Шахтера высказался о длительной паузе команды без матчей
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Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о том, в каком настроении команда готовится к поединкам Премьер-лиги.

- Валерий, главной темой последних дней является перенос матча с «Рухом». Как в команде восприняли эту новость?

- С пониманием отношусь к ситуации. Мы с уважением относимся к команде соперника, а от подобного сейчас не застрахован никто в мире. Считаю, что организаторы поступили правильно.

Готовимся к 20 сентября, когда нас ждет очень серьезный матч с "Зарей".

- Получается, что почти весь месяц "Шахтер" не будет проводить официальных поединков. Как это может отразиться на тонусе команды?

- Думаю, не скажется. И те ребята, которые не ездили в сборные, и те, кто был там, получили время отдохнуть. Все перезавантажились, а теперь настраиваемся на матчи Премьер-лиги. В каждой игре мы должны брать три очка.

- Что изменилось в вашей подготовке? Как атмосфера в коллективе?

- Сейчас много ребят вернулось из сборных, и нужно вспоминать тактические моменты, мы нарабатывали. Атмосфера в команде хорошая. Даже во время пробежки по кругу все много шутят и улыбаются.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Валерий Бондарь
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Источник:
Shakhtar News

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