Защитник Шахтера высказался о длительной паузе команды без матчей

Центральный защитник " Шахтера " Валерий Бондарь рассказал о том, в каком настроении команда готовится к поединкам Премьер-лиги.

- Валерий, главной темой последних дней является перенос матча с «Рухом». Как в команде восприняли эту новость?

- С пониманием отношусь к ситуации. Мы с уважением относимся к команде соперника, а от подобного сейчас не застрахован никто в мире. Считаю, что организаторы поступили правильно.

Готовимся к 20 сентября, когда нас ждет очень серьезный матч с "Зарей".

- Получается, что почти весь месяц "Шахтер" не будет проводить официальных поединков. Как это может отразиться на тонусе команды?

- Думаю, не скажется. И те ребята, которые не ездили в сборные, и те, кто был там, получили время отдохнуть. Все перезавантажились, а теперь настраиваемся на матчи Премьер-лиги. В каждой игре мы должны брать три очка.

- Что изменилось в вашей подготовке? Как атмосфера в коллективе?

- Сейчас много ребят вернулось из сборных, и нужно вспоминать тактические моменты, мы нарабатывали. Атмосфера в команде хорошая. Даже во время пробежки по кругу все много шутят и улыбаются.