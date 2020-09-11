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Без эмоций, без голов. Динамо - Десна 0:0

Премьер-лига
(2 голосов)

Команды не порадовали яркой игрой

Без эмоций, без голов. Динамо - Десна 0:0
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Фото - Александр Приходько

Александр Сирота до сегодняшнего дня был единственным центрбеком, который выходил в стартовом составе "Динамо" при Мирче Луческу в официальном матче. И это не связано с какой-то особенной структурой игры киевлян, а кадровыми трудностями. Бурда вновь получил травму, Попов ещё не восстановился, а Шабанов, видимо, не в фаворе у румынского коуча, поэтому привлекает внимание тренера хотя бы сменой сменой причёски.

Сегодня с первых минут у "динамовцев" не было вообще ни одного центрбека. Номинально левый Миколенко и номинально правый Кендзёра закрывали зону, а по краям вместе с ними квартет составили Караваев (слева) и Тымчик (справа).

У гостей также не всё в порядке с обороной. Имереков из-за повреждения пропускал встречу, поэтому Александр Рябоконь отошёл от игры в три центральных защитника, а в какой-то степени повторил схему киевлян. Ключевая разница в том, что дуэт форвардов Филиппов - Будковский был отрезан от остальной команды.

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Разведка на первых минутах прошла в неспешном темпе. В тот момент казалось, что командам нужно время, чтобы разбегаться. Так же запомнились две неплохие атаки "деснянцев", когда на первый план выходил Будковский. Филипп дважды из района линии вратарской пробивал неточно, хоть однажды снаряд даже встретился со штангой.

Было заметно, что команды предпочитают не идти вперёд центром, а ищут продолжение через фланги. Как раз такими получились острые атаки гостей, такими же оказались и самые важные выпады "динамовцев". Но вот нельзя сказать, что эти подачи были акцентированы на обострение. Скорее, больше в надежде, что там кто-то выиграет верховое единоборство и решит эпизод. У киевлян, к слову, левый фланг поначалу бежал лучше. Тяжело сказать, с чем это связано. Может, Тымчик, который был заменён по ходу первого тайма, изначально испытывал дискомфорт в бедре. После замены летнего новичка хозяев на правый фланг перешёл Кендзёра, а место в центре занял дебютант Забарный.

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Как-то оправдать потраченное на просмотр первого тайма время "Динамо" попыталось в конце 45-минутки. Около 40 секунд команде Луческу хватило, чтобы трижды пробить в каркас ворот. В штангу после подачи углового и удара головой пробил Кендзёра, также в штангу срезал мяч Мостовой, прерывая навес на свои ворота из глубины, а де Пена издали здорово приложился в крестовину.

Киев активней начал вторую половину. Сначала в районе 11-метрового "деснянской" штрафной мяч удачно отскочил к Супряге - его удар заблокировал Гитченко. Следом Цыганков с правого полуфланга не переиграл Паста в ближнем бою, а наступление вторым темпом завершилось немного неточным ударом Буяльского головой.

Последний персонаж был одним из самых активных в киевском коллективе. Ни для кого не секрет, что Виталий здорово умеет искать свободные зоны, что он доказал и сегодня. Помимо удара в упомянутом эпизоде хавбек ещё как минимум трижды оказывался на ударных позициях, однако подводила точность.

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Александр Рябоконь показал своё намерение отстоять ничью заменами в середине тайма. "Десна" перешла на ультраоборонительные 5-4-1, а Мирча Луческу предложил совсем уж неожиданный вариант с Карлосом де Пеной в качестве левого защитника.

Но плотность около черниговской штрафной была столь высока, что как-то пробиться к воротам Паста оказалось для "Динамо" непосильной задачей. За заключительную четверть игры вспомнить можно разве что выход Вербича на Паста - вратарь гостей своевременно покинул ленточку и заблокировал удар.

"Десна" за весь матч нанесла только один удар в створ. Его нанёс Домбровский: Забарный (для защитника дебют оказался смазан рядом ошибок, например, в виде подарка мяча гостям в этом эпизоде и совсем необязательной жёлтой в другом) потерял мяч в своей штрафной, а полузащитник "северян" со средней дистанции пробил прямо в Бущана.

Киев больше хотел победить, но ясно, что сейчас самое главное для команды - Лига чемпионов. Матч третьей квалификации ЛЧ с АЗ уже в ближайший вторник. И там - либо вылет в Лигу Европы, либо мечта о групповом этапе самого престижного футбольного евротурнира продолжит жить.

Киев. НСК "Олимпийский". Без зрителей
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Андрей Скрипка (Кропивницкий)
Динамо - Десна 0:0
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков (Жерсон Родригес 64), Виталий Миколенко, Александр Караваев (Беньямин Вербич 64), Александр Тымчик (Илья Забарный 36), Виталий Буяльский, Владислав Супряга (Франсиско Соль 80), Томаш Кендзёра
Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Александр Филиппов (Виталий Ермаков 67), Владислав Калитвинцев, Егор Картушов (Алексей Гуцуляк 67), Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Филипп Будковский (Андрей Тотовицкий 75)
Предупреждения: Илья Забарный 66 - Владислав Калитвинцев 55, Андрей Домбровский 64, Андрей Гитченко 73

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Комментарии (146)
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Геродот (Винница)
11.09.2020 в 21:54
Игра была довольно скучной, без особых изысков, хотя Динамо имело игровое и территориальное преимущество. Но не реализовало свои моменты. Видимо принципы игры Луческу для них еще не особо понятны, да и мастерства не хватает. Луческу в Шахтере делал ставку на техничных бразильцев, кои в Динамо напрочь отсутствуют. Вот Динамо часто и сбивалось на однообразные длинные передачи в надежде, что убежит Супряга. Тот убегал, но и только, без особых успехов в атаке. Похоже, что ноги его бегают быстрее, чем его мысли. Думаю, что Мирча все-таки будет напрягать Суркиса на покупку бразильцев, а многие из нынешнего состава сядут на банку. Как по мне, не отвечают уровню претензий Динамо на лидерство ни Караваев, ни Кендзера, явно пересидел в Динамо Цыганков, сегодня он играл как-то без настроения. Его давно надо продавать. Как и Миколенка, пока к ним есть интерес со стороны зарубежных клубов. Без свежей крови Динамо ничего не добьется. Что до Десны, то она выглядело серо. Атака почти на нуле, а те два момента которые у нее были, Будковский тупо запорол. Причина видимо в уходе двух ключевых игроков команды - Фаворова и Богданова, которые были игроками средины поля и обеспечивали мячами Филиппова. Сегодня тот совершенно был не заметен. В общем, заголовок обзора правильный. Что до результата, то Десне сегодня повезло, очко для них, да еще в Киеве, очень хороший результат. Только, что они будут делать с такой игрой в Лиге Европы? Ну и наверное сегодняшний результат очень порадовал Шахтер - как никак есть возможность с места в карьер сразу оторваться от Динамо. Хотя еще много игр впереди, все на такой дистанции может произойти.
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+3
0
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Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:57
Так же продают Циганкова и Миколенко по 25-30 лямов
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0
-2
hemp4367 (Київ)
11.09.2020 в 22:00
Лови +
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+1
0
ShtanGa (Славське)
11.09.2020 в 21:50
Офшорні тепер зосередяться на кубку України
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+2
-3
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
11.09.2020 в 21:48
Это ещё ДК с Колосом не играли.. Те парни знают что делать:)
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+3
-4
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Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:49
А потом Ворскла вернет все те пенальти.......
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+4
-4
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
11.09.2020 в 21:49
А потом Зоря закусит объедками:)
+2
-4
hemp4367 (Київ)
11.09.2020 в 21:45
Че вы все тут конфликтуете. Обе команды играли в эконом режиме.Впереди евро матчи
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:47
А когда можно увидеть максималку? В следующей игре будет?
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+1
-3
вовочка80 (Харьков)
11.09.2020 в 21:36
динамо проиграет АЗ
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+8
-12
hemp4367 (Київ)
11.09.2020 в 21:53
ударся о стену, может хоть это хорошо получится
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+1
-2
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
11.09.2020 в 21:36
Столько желчи в сторону Десны, значит кому то на мозоль наступили.
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+5
-9
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ascent (Луксор)
11.09.2020 в 21:32
Надо Луческу подсказать, чтобы он на игру с АЗ шапочку свою черную надел, а то без нее беда...
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+5
-12
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Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:33
Износилась видать..... все пропало...
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+3
-10
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ascent (Луксор)
11.09.2020 в 21:35
Может можно, что-то придумать, у Динамо есть болельщица с 3-4 размером ?
+1
-9
pilips111 (Чернигов)
11.09.2020 в 21:39
Шапочка у него серая)))
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0
-6
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ascent (Луксор)
11.09.2020 в 21:43
была еще коричневая
+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
11.09.2020 в 21:45
Но я про другую... новая эмблема "Динамо" с "элементами" Луческу...
+1
-4
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Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:46
Может Сурок чалму подарит свою
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+2
-4
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
11.09.2020 в 21:28
Мне нравится как убогие пишут про автобус))) Бюджет Десны 1млн у.е.Бюджет ДК 40млн у.е. ДК из последних 6 игр с автобусом взяло 1ну победу.. В процентном соотношении бюджета, это тоже самое, что на гонках гран при Ланос будет обходить или не уступать Феррари..П.С. Вперед Зоря моя Зоря!
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+10
-14
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ДВ (Одесса)
11.09.2020 в 21:33
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+3
-9
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ДВ (Одесса)
11.09.2020 в 21:33
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+1
-9
misterFurs (Чернигов)
11.09.2020 в 21:35
це вроджене чи набуте? не переймайся, не здолаєш
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+9
0
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Spokoyno (Киев)
11.09.2020 в 21:35
Авжеж "убогому" важко зрозуміти, що автобус це добра чи погана тактика, а більш прийнятна проти більш потужного суперника...
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+10
-1
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
11.09.2020 в 21:45
Повторюсь, этой тактикой не помешало до последних минут последнего тура бороться за медали. Раз это работает, почему бы и нет? Греция автобусом евро взяли, из последнего - Атлетико унизил Ливер и т.д.
+1
-4
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
11.09.2020 в 21:53
И что бюджет отменяет автобус?Такая тактика у Рябоконя его дело имеет право.
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+1
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
11.09.2020 в 21:59
Если б наша сборная выиграла автобусом Евро 2021, как это сделала Греция в 2004м, лично я был бы счастлив! И посмотрел как ты бы писал : «фууу, автобусом победить.. педики» :))Каждый пишет с предвзятым отношением! Ты понимаешь вообще разницу в бюджете и классе?) ДК должно такие дворовые команды проходить 3м составом.. А ты мне пытаешься ещё что то доказать :)) это просто смешно)))
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
11.09.2020 в 21:27
Короче,результат по игре. Ждём игры ДК во вторник. Удачи им!
Ответить
+5
-10
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ascent (Луксор)
11.09.2020 в 21:28
Оптимист, ты увидел сегодня игру!
Ответить
+1
-13
FC SD CLUB (Кривой Рог)
11.09.2020 в 21:35
Видел,но при определённых обстоятельствах могут ДК отскочить...
+2
-6
pilips111 (Чернигов)
11.09.2020 в 21:26
Благодаря Луческу Динамо сегодня отскочило. В последнее время оно не стусно играть против Десны.
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+6
-13
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
11.09.2020 в 21:31
А что Десна сегодня играла?
Ответить
+10
-7
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
11.09.2020 в 21:33
А ДК играла?)В первом тайме у Десны было шансов поболее
+6
-10
pilips111 (Чернигов)
11.09.2020 в 21:40
Посмотришь таблицу после 5 туров
+1
-5
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:32
Ещё пяток игор и бежать будет дед
Ответить
+3
-8
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Одиссей(Афула) (Афула)
11.09.2020 в 21:39
В первом таме у Десны было 2 шанса,у ДК 3.ДК все время давило,да чего то не хватало,но на фоне даже такого ДК Десна не играла вообще.
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+8
-2
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:24
Рябоконь тактически обыграл Мистера. Разменял атакующую игру на ничью. Получилось не зрелищно, но +1 лучше чем 0. Удачи нашим командам в еврокубках !!!!
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+8
-11
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:25
Согласен, Десна больше шансов имеет в еврокубках
Ответить
+4
-12
Aalex-696 (Немирів)
11.09.2020 в 21:33
Така тактика у Рябоконя - одна на всі випадки.
+9
-3
Aalex-696 (Немирів)
11.09.2020 в 21:26
Так, переграв, автобусом у два поверхи. В першому таймі дали пограти Десні - нічого не змогли. Моменти, як у Пилипа були і у динамівців, три штанги підряд. У другому таймі - суцільний сталінград. От і вся тактика від Рябоконя.
Ответить
+15
-5
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:31
Норм тактика, на выезде у главного конкурента в ничью.
+5
-10
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:35
А болелам ДК остаётся только грустить... игры как не было так и нет.
+4
-8
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
11.09.2020 в 21:36
Это не мешает с бюджетом в 1 млн у.е. до последних минут последнего тура бороться за призовые места упл :)
+2
-6
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
11.09.2020 в 21:45
Я что то пропустил,как Рябоконь мог обыграть если он и команда не играла вообще.Это не значит,что ДК понравилось,пасы все в никуда ,не в форме Вербич,пожарил Запашный,Соль никакой,Родригес не вошел,слабенько .
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+6
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:53
Там же супер дорогие звезды ещё были
0
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
11.09.2020 в 21:22
Сумно... Проблеми з захисниками, а в нападі нічого суттєвого у Динамо не виходило. Моменти створювали, утім реалізація ЖАХлива, навіть у створ попасти велика проблема! Може з АЗ, коли гості будуть атакувати, щось цікавіше буде. Бо "автобус" поки не наш опонент.
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+16
-1
oleg dynamo (львівська)
11.09.2020 в 21:27
Згідний,в нападі бракувало якогось маленького креативу(якась правильна стіночка,або пас на забігання ...),ну і не оптимальний склад виставив циган думавши що і ті зламають оборону а диви як вийшло....Але є надія що дальше має бути все в порядку в ЧУ.В кваліфікації ЛЧ там як пофартить....
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+11
-1
avatar
Инспектор ( )
11.09.2020 в 21:20
В принципе нормальный результат
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+6
-9
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:22
Результат по игре, да и класс команд одинаковый!
Ответить
+9
-11
avatar
ascent (Луксор)
11.09.2020 в 21:22
Да, повезло...Динамо...
Ответить
+9
-14
avatar
ascent (Луксор)
11.09.2020 в 21:17
А кто помнит, за что уволили Хацкевича?
Ответить
+4
-14
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:23
Небыло в составе игроков по 30 лямов
Ответить
+3
-8
avatar
ДВ (Одесса)
11.09.2020 в 21:27
Физрук установки давал не правильные и картошкой кормил одной . А Солю и другим лобстеров подавай
Ответить
+2
-9
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:29
От жаднюга)
+3
-9
oleg dynamo (львівська)
11.09.2020 в 21:16
тут всі почали гнати на ДК а даремно,це вже не те ДК що було минулого сезону,але не те на яке розраховували боліли.Десна може третя сила зараз,ще невідомо як шахтар з ними заграє.Обідно....
Ответить
+13
-2
Trztrqtr (Украина)
11.09.2020 в 21:15
Вопрос ожиданий. Как по мне ДК сыграло вполне сносный матч. Класс команды не большой, поэтому все нормально. Мирча старается из этого всего сделать что-то вразумительное и я думаю у него получится. Но выше второго места этому составу ДК не подняться. Киев будет играть лучше, но для чемпионства этого не достатосно. Серебро будет, конкурентов для этого нет.
Ответить
+1
-14
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:27
Только второй тур. Рано говорить как пойдет сезон. После 5 матчей расскажешь.
Ответить
+3
-7
Trztrqtr (Украина)
11.09.2020 в 21:48
Т.е. ты веришь в золото для ДК? Я ж не думаю что ты видишь Зарю или, прости господи, Десну в качестве претендентов на серебро?:)
0
-2
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
11.09.2020 в 21:59
ДК сыграло сносно в обороне,в атаке плохо последние пасы в никуда,так не забьешь.
Ответить
0
0
support (Kyiv)
11.09.2020 в 21:15
Ну шо вы белоголубые дауны? Как против вас ставят автобус - сразу проблемы ? Остаётся надеяться на два матча с шахтой , где белоголубые дауны могут также окопаться в своей штрафной и играть на контрах, в остальных турах будем лицезреть такое унылое гавно
Ответить
+8
-17
НеШахтьор (Донецьк)
11.09.2020 в 21:16
"белоголубые дауны" - це ти з твоїм папкою
Ответить
+15
-6
support (Kyiv)
11.09.2020 в 21:17
Шалом, мурад, как твои дела? Не расстраивайся, оставь капли негатива на вторник
+4
-10
НеШахтьор (Донецьк)
11.09.2020 в 21:21
Ти глотай support, глотай, в тебе на губах це буде до твоєї нікчемної смерті, яку ніхто не помітить
+10
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:21
В 10м туре уже на 10 очков будут отставать..... от второго места наверное
Ответить
+3
-10
Aalex-696 (Немирів)
11.09.2020 в 21:21
Десна? Точно)))
+9
-6
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:27
После АЗ напишешь
+4
-9
Aalex-696 (Немирів)
11.09.2020 в 21:28
Обов'язково. І після Вольфсбурга.
+8
-4
Володимирович (Кременчуг)
11.09.2020 в 21:42
Aalex-696 (Немирів), може вистачить лицимірити, а??? Як з Маріуполем грали так ти перший ( після Бокаси звичайно) тут виписував, що це гавно (АЗ) , не команда, а тут останнім часом почав мов : АЗ дуже сильна команда, але ДК майже Барселона! З Десною те саме!!!
+2
-4
support (Kyiv)
11.09.2020 в 21:41
Какой то ты слабый , перелогинься лучше на учётку бокасы, с неё у тебя лучше получалось , сын бастарда и бело голубой шалавы
Ответить
+1
-5
НеШахтьор (Донецьк)
11.09.2020 в 21:55
папка "даун" + мамка "шалава" = support - вишкребок та сциклива шмара
+1
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
11.09.2020 в 21:14
Странные надежды на какую то другую игру при Луческу.Он тренер а Хоттабыч который может по мановению руки менять ситуацию.При этом составе ни один тренер коренным образом ничего изменить не сможет.Наверняка Луческу это понимает и будет говорить об усилении Суркису.А вот, что будет дальше догадаться не трудно.
Ответить
+1
-7
avatar
Инспектор ( )
11.09.2020 в 21:13
Подзабыл, Супряга в Ливерпуль или куда?
Ответить
+5
-8
FC SD CLUB (Кривой Рог)
11.09.2020 в 21:16
В Рухе может заиграть...но не факт)))
Ответить
+4
-10
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:16
Или куда... пока скорее на банку
Ответить
+3
-8
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:19
Там очередь такая, что и не вспомнить( МЮ с Миланом бьются.
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+3
-7
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:12
Ну и выдохлись киевляне, как теперь с голандцами играть?! А если и проиграют им, то все поймут.
Ответить
+1
-12
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:17
А кто говорил что будет легко ?? И это еще Будкивский не забил в первом тайме ...
Ответить
+4
-10
pilips111 (Чернигов)
11.09.2020 в 21:07
Супругу надули. Ни хрена он не стоит, Филипов в разы лучше
Ответить
+14
-12
Aalex-696 (Немирів)
11.09.2020 в 21:16
Чим краще?
Ответить
+8
-2
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:18
Чем Супряга ... это же элементарно )))
+3
-10
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
11.09.2020 в 21:20
Тем что стоит в 15 раз дешевле, а коэффициент полезных действий на команду в 5 раз выше
+5
-9
Aalex-696 (Немирів)
11.09.2020 в 21:20
Я не питаю за кого, а чим краще? Чи ти не знаєш української мови?
+10
-5
Aalex-696 (Немирів)
11.09.2020 в 21:21
Приведи ККД Філіпова і Супряги за сьогодні.
+10
-3
avatar
Крестоносец. (Полтава)
11.09.2020 в 21:23
Aalex-696 (Немирів) Филиппов лучше за Супрягу по соотношению цена/качество.
+6
-7
avatar
ДВ (Одесса)
11.09.2020 в 21:23
ККД иди опохмелись
+4
-10
Aalex-696 (Немирів)
11.09.2020 в 21:29
Крестоносец: у футболі такого виміру нема. Це не автомобіль.
+8
-5
Aalex-696 (Немирів)
11.09.2020 в 21:30
А в Одесі не знають що таке ККД? Олені в лісі теж про це не знають. Я не порівнюю, але все ж...
+10
-4
V.Dem (Kyiv)
11.09.2020 в 21:07
Команда - печалька. Прикро, що це вже не Динамо.
Ответить
+10
-10
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.09.2020 в 21:05
Ребята, да реально за Супрягу, Цыганкова и Миколенко надо по 60-80 лямов брать! Просто супер носятся пацаны, на ме те не стоят вовремя пасуют, удар, скорость, отбор!!!!
Ответить
+6
-12
avatar
Инспектор ( )
11.09.2020 в 21:11
Да, парубки что надо
Ответить
+5
-9
avatar
ascent (Луксор)
11.09.2020 в 21:04
Жалко становится дедушку...
Ответить
+6
-12
аалекс ( Крым)
11.09.2020 в 21:03
Игра не понравилась. Десна, я думаю, на большее и не рассчитывала, а у киевлян сейчас на первом плане матч с голландцами. Удачи им в ЛЧ.
Ответить
+6
-12
вовочка80 (Харьков)
11.09.2020 в 21:03
жалко Десна потеряла 2 очка
Ответить
+16
-16
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.09.2020 в 21:07
вовочка80 очередной клон-клоун
Ответить
+10
-13
avatar
dуnamo kiev #1 (Charlotte )
11.09.2020 в 21:03
Это место проклято :)
Ответить
+2
-9
Dimka26 (Чернигов)
11.09.2020 в 21:03
УЧитывая то, что игра в два круга - то ничья с Динамо - это хороший стратегический результат. Да и перед Вольфсбургом хорошая репетициия в оборонке.
Ответить
+14
-8
pilips111 (Чернигов)
11.09.2020 в 21:03
Опять судьи Динамо тянут - откуда 6 минут дополнительного времени???
Ответить
+14
-13
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
11.09.2020 в 21:05
А пенальті за гру рукою у штрафниому мацданчику не дали, бо Динамо тягнуть?
Ответить
+13
-9
pilips111 (Чернигов)
11.09.2020 в 21:06
Какое там пенальти?)))
+7
-12
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:07
Игру??? там игрой и не пахло. Поэтому пенальти нет.
+5
-11
НеШахтьор (Донецьк)
11.09.2020 в 21:19
pilips111, ну якщо б тягнули, як ти кажешь, то пенальті було б 100%, тому не ганбись
+8
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
11.09.2020 в 21:02
Игра у ДК "серая" и "сырая". АЗ не будет так щедр,как Десна.
Ответить
+11
-8
avatar
hardcorepwnz (Украина)
11.09.2020 в 21:00
Был в мои детские годы такой хороший автобус "Черниговец", сегодня я увидел его снова
Ответить
+14
-6
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:10
0-0... и хоть метро )))
Ответить
+1
-9
avatar
hardcorepwnz (Украина)
11.09.2020 в 21:11
Да ладно, шутки шутками, но такими глупыми навесами неизвестно кого Динамо побеждать собралось.
+9
0
avatar
ascent (Луксор)
11.09.2020 в 21:00
Сколько там Суркис хотел за Супрягу, Цыганкова и Миколенко, 70 лямов?
Ответить
+15
-11
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:02
Ответить
+8
-9
FC SD CLUB (Кривой Рог)
11.09.2020 в 21:03
После игры с Десной нужно 700 лямов требовать
Ответить
+7
-10
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:06
За каждого !
+5
-11
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.09.2020 в 21:05
А где был "форвард для сборной" Филипов?
Ответить
+7
-10
pilips111 (Чернигов)
11.09.2020 в 21:10
Он свою работу сделал. А где ваша Супруга?)
+12
-9
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:11
А Супряга и еще 7 человек ))??? Не??? Не видел ))??? Вот и я их не видел)))!!
+7
-9
avatar
ДВ (Одесса)
11.09.2020 в 21:16
Супряга 15 мильёнов ? скорее рублей
+2
-6
Aalex-696 (Немирів)
11.09.2020 в 21:17
Яку роботу зробит Філіпов? Походив по полю?
+6
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.09.2020 в 21:23
pilips111 "Он свою работу сделал" - какую?
+6
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.09.2020 в 21:06
ascent, ты балаболку то свою прикрой, вышкребок верблюжий
Ответить
+6
-11
avatar
ascent (Луксор)
11.09.2020 в 21:08
Что, думаешь мало хочет или много?
+4
-9
pilips111 (Чернигов)
11.09.2020 в 21:37
Филипов сделал результат
0
-4
Aalex-696 (Немирів)
11.09.2020 в 21:09
А що там супер-пупер нападник Філіпов?
Ответить
+8
-7
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:21
А нормально. Посмотрел как надо блистать , что б в сборную попасть )))
+2
-8
Aalex-696 (Немирів)
11.09.2020 в 21:23
Так, наблищав. Три рази його прізвище коментатор згадав, та й то втретє під час заміни))) Блискун)))
+7
-1
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:31
А Супряга молодец!!
+1
-7
Aalex-696 (Немирів)
11.09.2020 в 21:34
З чого ти взяв? Я десь про щось таке писав?
+5
0
avatar
Инспектор ( )
11.09.2020 в 21:09
Да уж
Ответить
0
-9
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:00
Десна играла на результат, не повезло забить, зато повезло не пропустить. Ох и тяжело будет ДК с АЗ !!!!!!!
Ответить
+15
-9
avatar
Крестоносец. (Полтава)
11.09.2020 в 20:58
Десна молодцы. А Дынамо с такой игрой в ЛЧ делать нечего. АЗ отправит их в ЛЕ.
Ответить
+9
-9
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.09.2020 в 21:00
А что молодцы? 4 раза центр поля перешли?
Ответить
+10
-14
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:00
А ДК перешло и не раз и толку ))???
+8
-9
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.09.2020 в 21:01
Речь шла о другом, но убогому "абы" вляпаться
+7
-10
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:04
О чем, убогий?? Каждый играл в свою игру. ДК готовилось к АЗ, Десна к Вольфсбургу. У кого получилось ?
+10
-8
Dimka26 (Чернигов)
11.09.2020 в 21:04
Десна ставит сейчас свои задачи. Если они так Вольфсбург пройдут - мне будет пофиг, перешли они поле за игру или нет.
+8
-8
Aalex-696 (Немирів)
11.09.2020 в 21:08
Щоб пройти Вольфсбург, треба забити, а для цього, зазвичай, треба пепейтм центр поля.
+8
-5
Dimka26 (Чернигов)
11.09.2020 в 21:09
Не факт. можно по пенальти.
+5
-9
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
11.09.2020 в 21:49
А ще можна і зі своєї половини забити...
+1
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
11.09.2020 в 20:58
хацкевич , михайличенко мирча- А ВЕДЬ ИГРА ОДНА И ТАЖЕ- такое чувство что всё постарому-
Ответить
+5
-12
Cerega15 (Kherson)
11.09.2020 в 21:02
А я говорил - место проклято ©
Ответить
+1
-9
avatar
Инспектор ( )
11.09.2020 в 21:08
Так игроки те же
Ответить
+3
-9
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.09.2020 в 20:58
Отскочила Десна. Ждем победы ДК в след. матче.
Ответить
+9
-17
FC Energy (Новая Каховка)
11.09.2020 в 21:01
Отскочила? Динамо не наиграло на победу
Ответить
+14
-8
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:01
С такой игрой тяжело будет пройти АЗ. Очень !!
Ответить
+12
-8
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.09.2020 в 21:03
С кем там Десна играет? Легко будет?))
+8
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
11.09.2020 в 21:04
Там "Черниговец" может и не прокатить, как сегодня.
+9
-6
Aalex-696 (Немирів)
11.09.2020 в 21:07
АЗ - не Десна, в штрафному автобуса не буде.
+3
0
Yurget (Чернигов)
11.09.2020 в 21:09
Дался тебе "Черниговец" - его делало общество слепых. Обе команды играли с оглядкой на еврокубки. Пусть обе выиграют - и "будет нам счастье")))
Ответить
+6
0
avatar
simargl (Чернигов)
11.09.2020 в 21:13
+100%
+1
-2
FC Energy (Новая Каховка)
11.09.2020 в 20:57
Скучно ужасно
Ответить
+7
-11


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