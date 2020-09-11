Без эмоций, без голов. Динамо - Десна 0:0

Фото - Александр Приходько

Александр Сирота до сегодняшнего дня был единственным центрбеком, который выходил в стартовом составе "Динамо" при Мирче Луческу в официальном матче. И это не связано с какой-то особенной структурой игры киевлян, а кадровыми трудностями. Бурда вновь получил травму, Попов ещё не восстановился, а Шабанов, видимо, не в фаворе у румынского коуча, поэтому привлекает внимание тренера хотя бы сменой сменой причёски .

Сегодня с первых минут у "динамовцев" не было вообще ни одного центрбека. Номинально левый Миколенко и номинально правый Кендзёра закрывали зону, а по краям вместе с ними квартет составили Караваев (слева) и Тымчик (справа).

У гостей также не всё в порядке с обороной. Имереков из-за повреждения пропускал встречу, поэтому Александр Рябоконь отошёл от игры в три центральных защитника, а в какой-то степени повторил схему киевлян. Ключевая разница в том, что дуэт форвардов Филиппов - Будковский был отрезан от остальной команды.

Разведка на первых минутах прошла в неспешном темпе. В тот момент казалось, что командам нужно время, чтобы разбегаться. Так же запомнились две неплохие атаки "деснянцев", когда на первый план выходил Будковский. Филипп дважды из района линии вратарской пробивал неточно, хоть однажды снаряд даже встретился со штангой.

Было заметно, что команды предпочитают не идти вперёд центром, а ищут продолжение через фланги. Как раз такими получились острые атаки гостей, такими же оказались и самые важные выпады "динамовцев". Но вот нельзя сказать, что эти подачи были акцентированы на обострение. Скорее, больше в надежде, что там кто-то выиграет верховое единоборство и решит эпизод. У киевлян, к слову, левый фланг поначалу бежал лучше. Тяжело сказать, с чем это связано. Может, Тымчик, который был заменён по ходу первого тайма , изначально испытывал дискомфорт в бедре. После замены летнего новичка хозяев на правый фланг перешёл Кендзёра, а место в центре занял дебютант Забарный.

Как-то оправдать потраченное на просмотр первого тайма время "Динамо" попыталось в конце 45-минутки. Около 40 секунд команде Луческу хватило, чтобы трижды пробить в каркас ворот. В штангу после подачи углового и удара головой пробил Кендзёра, также в штангу срезал мяч Мостовой, прерывая навес на свои ворота из глубины, а де Пена издали здорово приложился в крестовину.

Киев активней начал вторую половину. Сначала в районе 11-метрового "деснянской" штрафной мяч удачно отскочил к Супряге - его удар заблокировал Гитченко. Следом Цыганков с правого полуфланга не переиграл Паста в ближнем бою, а наступление вторым темпом завершилось немного неточным ударом Буяльского головой.

Последний персонаж был одним из самых активных в киевском коллективе. Ни для кого не секрет, что Виталий здорово умеет искать свободные зоны, что он доказал и сегодня. Помимо удара в упомянутом эпизоде хавбек ещё как минимум трижды оказывался на ударных позициях, однако подводила точность.

Александр Рябоконь показал своё намерение отстоять ничью заменами в середине тайма. "Десна" перешла на ультраоборонительные 5-4-1, а Мирча Луческу предложил совсем уж неожиданный вариант с Карлосом де Пеной в качестве левого защитника.

Но плотность около черниговской штрафной была столь высока, что как-то пробиться к воротам Паста оказалось для "Динамо" непосильной задачей. За заключительную четверть игры вспомнить можно разве что выход Вербича на Паста - вратарь гостей своевременно покинул ленточку и заблокировал удар.

"Десна" за весь матч нанесла только один удар в створ. Его нанёс Домбровский: Забарный (для защитника дебют оказался смазан рядом ошибок, например, в виде подарка мяча гостям в этом эпизоде и совсем необязательной жёлтой в другом) потерял мяч в своей штрафной, а полузащитник "северян" со средней дистанции пробил прямо в Бущана.

Киев больше хотел победить, но ясно, что сейчас самое главное для команды - Лига чемпионов. Матч третьей квалификации ЛЧ с АЗ уже в ближайший вторник. И там - либо вылет в Лигу Европы, либо мечта о групповом этапе самого престижного футбольного евротурнира продолжит жить.

Киев. НСК "Олимпийский". Без зрителей

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Андрей Скрипка (Кропивницкий)

Динамо - Десна 0:0

Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков (Жерсон Родригес 64), Виталий Миколенко, Александр Караваев (Беньямин Вербич 64), Александр Тымчик (Илья Забарный 36), Виталий Буяльский, Владислав Супряга (Франсиско Соль 80), Томаш Кендзёра

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Александр Филиппов (Виталий Ермаков 67), Владислав Калитвинцев, Егор Картушов (Алексей Гуцуляк 67), Андрей Гитченко, Андрей Мостовой, Ефим Конопля, Филипп Будковский (Андрей Тотовицкий 75)

Предупреждения: Илья Забарный 66 - Владислав Калитвинцев 55, Андрей Домбровский 64, Андрей Гитченко 73