Официально: Тымчик повредил приводящую мышцу, у Попова ангина

Стали известны сроки восстановления защитников киевского "Динамо" Дениса Попова и Александра Тымчика.

Главный врач "бело-синих" сообщил, что у Тымчика повреждение приводящей мышцы бедра. Правый защитник получил травму во вчерашнем матче против черниговской "Десны" . Сроки восстановления будут известны после МРТ, которое будет проведено через 72 часа после получения травмы для точности диагноза.

В свою очередь Денис Попов пропускал матч второго тура УПЛ через ангину. Центральный защитник проходит лечение в клинике "Борис" и пропустит 10-14 дней.