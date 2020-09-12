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Официально: Тымчик повредил приводящую мышцу, у Попова ангина

Премьер-лига
(2 голосов)

Денис пропустит около двух недель, а Сашу ждет МРТ обследование

Официально: Тымчик повредил приводящую мышцу, у Попова ангина
Новина українською

Стали известны сроки восстановления защитников киевского "Динамо" Дениса Попова и Александра Тымчика.

Главный врач "бело-синих" сообщил, что у Тымчика повреждение приводящей мышцы бедра. Правый защитник получил травму во вчерашнем матче против черниговской "Десны". Сроки восстановления будут известны после МРТ, которое будет проведено через 72 часа после получения травмы для точности диагноза.

В свою очередь Денис Попов пропускал матч второго тура УПЛ через ангину. Центральный защитник проходит лечение в клинике "Борис" и пропустит 10-14 дней.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Тымчик Денис Попов
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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Комментарии (7)
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Kolibri (Киевоград)
12.09.2020 в 19:37
У Попова - попа болит, у Тымчика - тимячко......
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0
-3
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Kolibri (Киевоград)
12.09.2020 в 19:38
Чего хочешь наморозят, лишь бы оправдаться от проиграша АЗ.
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0
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.09.2020 в 19:17
Дуже погано
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+3
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
12.09.2020 в 19:17
Писали что у Попова травма и выбыл на 1.5 месяца, теперь ангина и 2 недели. Следующий раз напишут что беременный и на 9 месяцев?)))
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+3
-3
Impressed (Украина)
12.09.2020 в 19:26
не морозь
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0
-3
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ascent (Луксор)
12.09.2020 в 19:33
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
12.09.2020 в 19:56
это в тему, что здесь журналисты "працюють", ага)))
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0
0


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