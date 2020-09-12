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Официально: Тымчик повредил приводящую мышцу, у Попова ангина
Денис пропустит около двух недель, а Сашу ждет МРТ обследование
Стали известны сроки восстановления защитников киевского "Динамо" Дениса Попова и Александра Тымчика.
Главный врач "бело-синих" сообщил, что у Тымчика повреждение приводящей мышцы бедра. Правый защитник получил травму
В свою очередь Денис Попов пропускал матч второго тура УПЛ через ангину. Центральный защитник проходит лечение в клинике "Борис" и пропустит 10-14 дней.