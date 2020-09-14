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Игорь Йовичевич может заменить Михайленко в Днепре-1

Премьер-лига
(2 голосов)

Хорватский специалист может вернуться в Украину

Игорь Йовичевич может заменить Михайленко в Днепре-1
Новина українською

Экс-футболист, тренер и функционер "Карпат" Игорь Йовичевич является одним из кандидатов на пост главного тренера "Днепра-1", сообщает сайт FCDnipro.com.

По информации источника, хорват является одним из главных кандидатов, в случае если Дмитрий Михайленко все же покинет свой пост.

Ранее СМИ сообщали, что судьба Михайленко будет решена на этой неделе на встрече исполнительного директора клуба Андрея Русола с Игорем Коломойским.

Также отметим, что последним местом работы Йовичевича было загребское "Динамо", в котором он руководил сначала молодежными, а позже, непродолжительное время, и главной командой.

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В статье: Дмитрий Михайленко Игорь Йовичевич СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
14.09.2020 в 19:28
Я не знаю какой Йовичевич тренер...пока темная лошадка лоя меня...,но Михайленко потерял уверенность в себе ..и это сказывается...
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