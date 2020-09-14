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Игорь Йовичевич может заменить Михайленко в Днепре-1
Хорватский специалист может вернуться в Украину
Экс-футболист, тренер и функционер "Карпат" Игорь Йовичевич является одним из кандидатов на пост главного тренера "
По информации источника, хорват является одним из главных кандидатов, в случае если Дмитрий Михайленко все же покинет свой пост.
Ранее СМИ сообщали, что
Также отметим, что последним местом работы Йовичевича было загребское "Динамо", в котором он руководил сначала молодежными, а позже, непродолжительное время, и главной командой.
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