Игорь Йовичевич может заменить Михайленко в Днепре-1

Экс-футболист, тренер и функционер "Карпат" Игорь Йовичевич является одним из кандидатов на пост главного тренера " Днепра-1 ", сообщает сайт FCDnipro.com.

По информации источника, хорват является одним из главных кандидатов, в случае если Дмитрий Михайленко все же покинет свой пост.

Ранее СМИ сообщали, что судьба Михайленко будет решена на этой неделе на встрече исполнительного директора клуба Андрея Русола с Игорем Коломойским.

Также отметим, что последним местом работы Йовичевича было загребское "Динамо", в котором он руководил сначала молодежными, а позже, непродолжительное время, и главной командой.