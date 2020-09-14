Апатия Скрипника навевает тоску на будущее Зари. О чём говорить после второго тура УПЛ

"Ворскла" при Максимове стала взрослее. Текущий сезон может стать прорывным

Две победы на старте с общим 7:2 и единоличное первое место - Полтава красиво ворвалась в сезон. Мы не забыли, как год назад "Ворскла" барахталась на самом дне, уступая даже "Карпатам" и "Львову", имея в своем активе две виктории после 15-ти туров. А теперь они лидеры. Неплохой взлет, согласитесь.

В воскресенье полтавский коллектив обыграл "Ингулец", причем сделал это по-взрослому. Пока соперник, будучи дерзким и амбициозным новичком, старался и суетился, они спокойно выждали несколько моментов и добились уверенного перевеса. Ни пенальти, ни спорное удаление не должны вводить зрителя в заблуждение - победа была добыта на голом классе и ни о какой несправедливости и речи быть не может.

Дальше "Ворскла" играть будет не с дебютантами, а встретится с крепкими "Александрией" и "Мариуполем". Там будет сложнее, но мы уверены, что Кане, Степанюк, Яворский и остальные не провалятся, а дадут бой. У Полтавы сейчас в порядке и состав, и тренер. А если звезды сойдутся в правильной последовательности, то текущий сезон станет для них прорывным. Георгий Грошев

"Минай" критиковали за усиление, но именно новички сделали результат в игре с Александрией

Среди трех новичков "Минай" больше других критиковали за слабую трансферную кампанию. Мол, взяли тех, кто никому не нужен и с кем вряд ли удастся решать какие-то задачи в УПЛ. Но именно благодаря своим новичкам "Минай" сделал результат в матче с "Александрией" и постоял за честь дебютантов - выходцев из Первой лиги.

Антон Шиндер забил победный гол, однако заслуга опытного нападающего не только в этом. Он стал настоящей грозой для защитников "Александрии", постоянно выигрывая единоборства и открываясь под передачи любого стиля. Символично, что голевой пас на Шиндера выполнил еще один новичок закарпатцев – Денис Кожанов.

Кирилл Меличенко заслужил комплименты своей игрой на правом фланге обороны. Это тот случай, когда аренда футболиста – не что-то плохое, а выгодное для всех сторон соглашение. "Минай" закрыл проблемную позицию, "Шахтер" нашел для парня возможность поиграть на уровне УПЛ, а мы получили претендента на звание "открытие сезона". Аренда – это хорошая опция, если ею не злоупотреблять.

Хорошее впечатление оставила игра центрального защитника Матича, хотя в конце матча ему явно не хватало физической силы. Василий Кобин также отмечал Александра Снижко. Получилось так, что дебют новичков "Миная" гармонично вписался в дебют команды в УПЛ. Интересно, что будет дальше! Игорь Семйон

Костышин рискует, меняя тактику "Колоса"

Похоже, главный тренер "Колоса" решил сыграть в Лиге Европы по новой тактической схеме – с тремя центральными защитниками. Именно так Ковалевке играли в последних контрольных матчах, а также против "Львова". На первый взгляд переход состоялся довольно плавно - "Колос" легко добыл три очка в первом матче на обновленном стадионе. Но соперником был "Львов", который в данный момент выглядит абсолютно не готовым к сезону. А вот как игроки отреагируют на куда большее давление и при более высокой интенсивности, которые будут в Греции, спрогнозировать сложно. Такая схема (собственно, как и любая) требует идеальной сыгранности и отработки. Успеет ли Костышин достичь желаемого результата за этих полмесяца?

Ну и еще один момент – кого же Руслан Владимирович выставит на острие в четверг. Повреждение Селезнева, по словам тренера, не серьезное. То есть к игре с "Арисом" он должен быть готов. Евгения, собственно, и приглашали в команду, чтобы он решал такие сложные задачи – тем более с его опытом и умением завершить эпизод. Но в игре со "Львовом" отлично себя показал Владимир Лысенко, который непосредственно причастен к взлету команды от новичка Первой лиги до дебютанта еврокубков. Кто-кто, а он наверняка заслужил сыграть этот поединок. Поэтому Костышину придется хорошенько подумать над тем, как удовлетворить амбиции двух схожих по игровой манере игроков, которые являются лидерами команды, но вряд ли могут одновременно находиться на поле. Сергей Швец

Все уже списали Михайленко. Но все ли проблемы "Днепра-1" в тренере?

Одно набранное очко в двух турах в битве не с самыми сильным соперниками сильно усилило недовольство болельщиков "Днепра-1", сердца которых уже требует перемен. Виновником всего происходящего они сделали Дмитрия Михайленко, который, по всеобщему мнению, просто не способен удовлетворить высокие запросы. С одной стороны, правда в этом есть, ведь задумка тренера с тремя защитниками пока негативно отражается на команде. Но давайте вспомним, что происходило внутри команды летом.

В августе неоднократно мелькали новости о том, что Михайленко свой пост покинет, а "Днепр-1" будет доверен Виктору Скрипнику. Данные слухи действительно имели под собой основу, и тренер "Зари" был в шаге от назначения. Однако дело заглохло, и Михайленко все же продолжил работать с днепрянами. Повлияли ли события на межсезонную подготовку команды и на моральное состояние самого Михайленко? Однозначно, да. Потому неудовлетворительные результаты - не только вина наставника.

К тому же, давайте не забывать, что летом клуб покинул Супряга, наколотивший в прошлом сезоне 14 голов. Была ли взята на его позицию равноценная замена? При всем уважение к Довбику, пока что нет. От днепрян в целом и от Михайленко в частности, жду больших свершений в сезоне, вот только готовы ли они с теперешним составом оправдать ожидания? Кажется, некоторые позиции еще требуют усиления. Георгий Грошев

Апатия Скрипника навевает тоску на будущее "Зари"

Операторы несколько раз выхватывали взгляд Виктора Скрипника на тренерской скамейке "Славутич-Арены" по ходу второго тайма с "Мариуполем". Казалось, что мыслями наставник где-то далеко от того, что происходило на поле.

Сейчас только ленивый не говорит о проблемах, которые есть в "Заре". Напоминает о себе даже экс-гендир луганчан Сергей Рафаилов, который всё лето и начало осени твердит о трёхмесячных долгах перед футболистами.

Думается, проблемы не столько в перебоях с финансами (хоть это тоже немаловажный фактор). В своё время "Днепр" и та же "Заря" не опускали головы, играя без денег. К тому же, у луганчан впереди группа Лиги Европы: футболисты получают шанс заявить о себе и зимой подписаться в более состоятельном клубе.

Куда важнее, что сейчас у Виктора Скрипника обойма состоит максимум из четырнадцати игроков: нет никакой конкуренции, прежде всего, в защитной линии. Атаку, слава богам, хоть как-то укомплектовали, правда, не следует забывать, что Кабаев и Громов вообще-то полузащитники, но из-за кадрового кризиса выходящие в передней линии. Однако ситуация в обороне - это просто кошмар. Доходит до того, что в рядовой игре приходится ставить на позицию центрбека номинального опорника Ловро Цвека. Это не та же ситуация, что и в "Динамо", когда часть линии выпала из-за травм - у "Зари" в принципе нет защитников для ротации.

Решится ли вопрос до закрытия трансферного окна? Кем играть в группе Лиги Европы? Сможет ли эта обойма без дополнительного усиления не провалиться в еврокубке?

Как же сейчас не вспомнить, что летом Виктор Скрипник мог отправиться в более финансово стабильный "Днепр-1", доверив луганский корабль Александру Бабичу, который привык к постоянным кадровым переворотам в "Черноморце" и "Мариуполе". И это также повод задуматься, на своём ли месте ты сейчас находишься. Александр Рыженко

Ничья "Динамо" с "Десной" - это не беда. Беда может случиться в игре с АЗ

Игра киевлян против "Десны", конечно же, не могла порадовать. Но не следует забывать, что черниговчане - это одна из самых дисциплинирован команд при игре от обороны. "Вольфсбургу" с "северянами" придётся здорово повозиться, чтобы добраться до владений Евгения Паста.

Но с другой стороны - достаточно беззубая игра в нападении буквально открыла ящик Пандоры для АЗ, которому во вторник выходить на поле НСК "Олимпийский". Нидерландцы также могут отдать мяч киевлянам, а сами действовать на контратаках. Чем на это сможет ответить Луческу? Даже так - чем на это сможет ответить линия атаки "Динамо"? А если забивать придётся больше одного? Ведь забивать, очевидно, придётся больше одного.

У "бело-синих" чудовищные проблемы в защите. Попробуйте навскидку назвать четвёрку "живых" защитников (в любом сочетании), чтобы они смогли завтра выйти на АЗ. При любых раскладах будут эксперименты, и они вряд ли положительно скажутся на игре команды около своих ворот. Александр Рыженко

Шахаб - лучший игрок "Олимпика" с отрывом. Бенито дебютировал эффектно, но громко аплодировать не торопимся

Команда Климовского очень четко выполнила все требования наставника в игре против "Днепра-1". Грамотно продержавшись на старте и в середине первого тайма, они безжалостно наказали противника за все ошибки в обороне. "Олимпик", не подходивший к матчу в ранге фаворита, забил три, но мог и больше. Всему виной не только слаженная командная игра, но и яркий перфоманс некоторых игроков.

Прежде всего, речь идет о Шахабе Захеди. Иранец пополнил состав донецкого коллектива год назад и с того времени оправдывает свое подписание. В субботней игре он поучаствовал в каждом голе "Олимпика", за что должен был получить звание лучшего игрока встречи. Если он продолжит феерить, то у него будет шанс пойти на повышение. Хотя уже сейчас он может усилить многих.

Также вспомним о Бенито, которого совсем недавно арендовали у "Динамо". Он отблагодарил сразу, отдав две голевые, что мгновенно вызвало разговоры о правильности ухода из киевского клуба. Но давайте не торопиться аплодировать футболисту, ведь качество можно подтвердить лишь на дистанции. Даже по матчу с "Днепром-1" было видно, что вингеру еще есть куда расти, особенно что касается командной игры. Частенько перетягивал одеяло на себя и пытался сыграть оригинально. Георгий Грошев