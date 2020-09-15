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Красников: Луческу атаковал, когда было кем атаковать, а в Суперкубке 11 человек встали, как панфиловцы
Президент Металла рассказал о стиле игры своей команды
Владелец "Металла" Евгений Красников рассказал о стиле игры харьковской команды, при этом упомянув стиль игры "
"Будет ли Кучер играть в атакующую игру, как Луческу? Скажем так, он намерен играть с акцентом на атаку. Но все же зависит от исполнителей.
Луческу сейчас в "Динамо" сильно на атаку играл против "Шахтера"? Все же зависит от исполнителей. Луческу играл на атаку, когда у него было кем атаковать. А в Суперкубке 11 человек встали в штрафной, панфиловцы, и на контратаках сыграли.
Каждый тренер отталкивается от того, что у него есть. Мы подбирали футболистов больше с ацентом на атаку", - сказал Красников.