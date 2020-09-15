Красников: Луческу атаковал, когда было кем атаковать, а в Суперкубке 11 человек встали, как панфиловцы

Владелец "Металла" Евгений Красников рассказал о стиле игры харьковской команды, при этом упомянув стиль игры " Динамо " при Луческу.

"Будет ли Кучер играть в атакующую игру, как Луческу? Скажем так, он намерен играть с акцентом на атаку. Но все же зависит от исполнителей.

Луческу сейчас в "Динамо" сильно на атаку играл против "Шахтера"? Все же зависит от исполнителей. Луческу играл на атаку, когда у него было кем атаковать. А в Суперкубке 11 человек встали в штрафной, панфиловцы, и на контратаках сыграли.

Каждый тренер отталкивается от того, что у него есть. Мы подбирали футболистов больше с ацентом на атаку", - сказал Красников.