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Матч 4-го тура Минай – Динамо перенесен в Киев – источник

Премьер-лига
(1 голосов)

По инициативе киевлян

Матч 4-го тура Минай – Динамо перенесен в Киев – источник
Новина українською

Поединок 4-го тура УПЛ "Минай" – "Динамо" перенесен из Ужгорода в Киев, сообщает телеграм канал приближенных к "Динамо" журналистов Шаховых "Шах и Шах"

При этом матч второго круга, в свою очередь, пройдет в Ужгороде.

По информации источника, инициатором переноса стал киевский клуб.

Напомним, что ранее "Минай" просил УПЛ ставить свои домашние матчи первого круга нынешнего сезона на 14:00 в связи с реконструкцией освещения на стадионе в Ужгороде.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (1)
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Димитър из Софии (София)
17.09.2020 в 18:44
Шахтер 27 должен уступить Динамо НСК и играть, либо в гостях, либо на другом стадионе.За 2 дня угробят поле, и это может ухудшить жизнь Динамо 29 в игре с Гентом.
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