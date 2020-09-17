Матч 4-го тура Минай – Динамо перенесен в Киев – источник

Поединок 4-го тура УПЛ "Минай" – "Динамо" перенесен из Ужгорода в Киев, сообщает телеграм канал приближенных к "Динамо" журналистов Шаховых "Шах и Шах"

При этом матч второго круга, в свою очередь, пройдет в Ужгороде.

По информации источника, инициатором переноса стал киевский клуб.

Напомним, что ранее "Минай" просил УПЛ ставить свои домашние матчи первого круга нынешнего сезона на 14:00 в связи с реконструкцией освещения на стадионе в Ужгороде.