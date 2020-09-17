Премьер-лига
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Матч 4-го тура Минай – Динамо перенесен в Киев – источник
По инициативе киевлян
Поединок 4-го тура
При этом матч второго круга, в свою очередь, пройдет в Ужгороде.
По информации источника, инициатором переноса стал киевский клуб.
Напомним, что ранее "Минай" просил УПЛ ставить свои домашние матчи первого круга нынешнего сезона на 14:00 в связи с реконструкцией освещения на стадионе в Ужгороде.
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Источник:Телеграм
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Комментарии (1)
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Димитър из Софии (София)
17.09.2020 в 18:44
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