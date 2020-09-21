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Коуч Десны о переходе Филиппова: Может то, что не удалось со сборной, сыграло какую-то роль?

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер и сам до конца не знает

Коуч Десны о переходе Филиппова: Может то, что не удалось со сборной, сыграло какую-то роль?
Новина українською

Александр Рябоконь, наставник "Десны", рассказал ТК Футбол о переходе лучшего нападающего команды прошлого сезона Александра Филиппова в бельгийский "Сент-Трюйден".

Нам остается только порадоваться за парня [Филиппова] - со сборной не удалось ...Может это сыграло какую-то роль и он откликнулся на это предложение, решил поиграть?

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Может с ЕС ему скорее удастся попасть в сборную? Хорошие условия там предложили.

Напомним, что вопреки ожиданиям футбольного сообщества, наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко не вызвал Александра Филиппова на сбор накануне сентябрьских матчей "сине-желтых".

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Александр Филиппов
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (1)
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ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
21.09.2020 в 09:31
Не удивлюсь, что скоро с таким подходом не иностранцы будут принимать наше гражданство, чтобы играть за сборную Украины, а наши при возможности будут играть за сборные других стран. Мне интересно сколько бы мячей забил Мораес играя за Карпаты, или Супруга играя в первой шестёрке в прошлом чемпионате. И помимо всего прочего, Саня при необходимости трудился а защите. Складывается впечатление, что в сборной опять будет свой/чужой, вспомните выход на евро 2012 на усиление пенсионера Тимощука....
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