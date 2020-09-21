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Коуч Десны о переходе Филиппова: Может то, что не удалось со сборной, сыграло какую-то роль?
Тренер и сам до конца не знает
Александр Рябоконь, наставник "
Нам остается только порадоваться за парня [Филиппова] - со сборной не удалось ...Может это сыграло какую-то роль и он откликнулся на это предложение, решил поиграть?
Может с ЕС ему скорее удастся попасть в сборную? Хорошие условия там предложили.
Напомним, что вопреки ожиданиям футбольного сообщества, наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко не вызвал Александра Филиппова на сбор накануне сентябрьских матчей "сине-желтых".