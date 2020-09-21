Коуч Десны о переходе Филиппова: Может то, что не удалось со сборной, сыграло какую-то роль?

Не удивлюсь, что скоро с таким подходом не иностранцы будут принимать наше гражданство, чтобы играть за сборную Украины, а наши при возможности будут играть за сборные других стран. Мне интересно сколько бы мячей забил Мораес играя за Карпаты, или Супруга играя в первой шестёрке в прошлом чемпионате. И помимо всего прочего, Саня при необходимости трудился а защите. Складывается впечатление, что в сборной опять будет свой/чужой, вспомните выход на евро 2012 на усиление пенсионера Тимощука....