У Йовичевича будет третий в финансовом плане контракт в УПЛ

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о скором назначении Игоря Йовичевича на пост главного тренера " Днепра-1 ".

По словам инсайдера, контракт с хорватом будет подписан в ближайшие дни. Соглашение сторон будет подписано по схеме 2+1.

Также Цыганык сообщил, что у хорватского тренера будет третий в финансовом плане контракт в УПЛ после Луиша Каштру и Мирчи Луческу.

Йовичевич уже определился с тренерским штабом, в который войдут Юрий Беньо (который ранее работал с хорватским специалистом в "Карпатах", а в последнее время был помощником Александра Бабича в "Мариуполе"), Андрей Ханас и еще один хорватский специалист, который прибудет с Йовичевичем. Также остается работать тренером вратарей Валерий Городов.