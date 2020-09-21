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У Йовичевича будет третий в финансовом плане контракт в УПЛ

Премьер-лига
(4 голосов)

Тренер примет Днепр-1 в ближайшие дни

У Йовичевича будет третий в финансовом плане контракт в УПЛ
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о скором назначении Игоря Йовичевича на пост главного тренера "Днепра-1".

По словам инсайдера, контракт с хорватом будет подписан в ближайшие дни. Соглашение сторон будет подписано по схеме 2+1.

Также Цыганык сообщил, что у хорватского тренера будет третий в финансовом плане контракт в УПЛ после Луиша Каштру и Мирчи Луческу.

Йовичевич уже определился с тренерским штабом, в который войдут Юрий Беньо (который ранее работал с хорватским специалистом в "Карпатах", а в последнее время был помощником Александра Бабича в "Мариуполе"), Андрей Ханас и еще один хорватский специалист, который прибудет с Йовичевичем. Также остается работать тренером вратарей Валерий Городов.

Напомним, что уже экс-тренер днепрян Дмитрий Михайленко подал в отставку после поражения команды в матче 3-го тура после поражения от "Мариуполя" (1:2).

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В статье: Игорь Йовичевич Юрий Беньо Валерий Городов СК Днепр-1 Андрей Ханас
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (7)
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lui87ivanov (Запорожье)
21.09.2020 в 20:17
А у Михайленко какой по счету контракт был?
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
21.09.2020 в 20:03
А цифру чего не озвучил Циганык? Или лишь бы сенсацию сделать? Ну заплатят на пару сотен долларов больше от условной Десны и Александрии и все - сенсация.
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+1
0
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Инспектор ( )
21.09.2020 в 19:49
Тренировал Карпаты. Странно почему его осыпают деньгами
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0
-2
absurdlight (Kiev)
21.09.2020 в 19:35
Помню при нем видели светлое будущее Карпат и где они сейчас. Хотя и неважно это уже. Удачи в Днепр123!
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+2
0
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sawyer3273 (Тель-Авив)
21.09.2020 в 19:30
а что он тренировал что ему такой контракт?
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+2
-2
balamyt (Boston)
21.09.2020 в 19:47
Он прозаподный передовой тренер , и рук. поверили в него.К тому же его связи усилят Днепр1 Хорватии и до. игроками..Цель ЛЕ..Нужно дать..ему шанс..г.Днепр достоин Большого футбола ..и ЛЕ.., и Все этого..ждут. Особенно после успеха Колоса...Ну если не Днепр1 то . кто же ! Все есть...сталмон , база, своя мрлодеж...Нужно только хороший тренер с горящими глазами и его команда..
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+1
-1
Impressed (Украина)
21.09.2020 в 19:26
Йовичевич красава!!!! посмотрим что будет!
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0
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