Севидов: Боюсь, что Шахтер через пару лет заедет в Конча-Заспу, а Динамо переедет на Нивки

Известный украинский тренер Александр Севидов в эфире UA-Футбол после матча "Заря" – "Шахтер" (2:2) оценил перспективы обеих команд в нынешнем сезоне УПЛ.

"Скорее всего, "Шахтер" снова станет чемпионом. Не так уверенно и красиво, но команда должна становиться чемпионом. Ведь по потенциалу, по игрокам, по футбольным и не футбольным вещам они находятся на первом месте.

Я даже боюсь, что "Шахтер" через пару лет заедет на базу в Конча-Заспу (имеет в виду база "Динамо", прим.), а "Динамо" переедет на Нивки.

Ну а что касается "Зари", я очень переживаю за этот клуб, ведь я в свое время более 100 матчей провел за него. Скажу так: если обстановка в команде улучшится, "Заря" будут на третьем месте без всяких вопросов. Как по мне, это вторая по зрелищности команда УПЛ после "Шахтера". Ну а если в "Заре" ситуация не улучшится, то команде будет очень тяжело добиваться результата. Хотя это ведь УПЛ, здесь можно на каждом матче писать слоган "ничему не удивляйтесь". Но я болею и переживаю за "Зарю", - сказал Севидов.