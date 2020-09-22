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Капитан Чеснаков анонсирует появление игроков на просмотре в Ворскле

Премьер-лига
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В частности, на проблемную позицию

Капитан Чеснаков анонсирует появление игроков на просмотре в Ворскле
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Центральный защитник и капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков прокомментировал победу своей команды в 3-м туре УПЛ над "Александрией" и лидерство полтавчан в турнирной таблице чемпионата, сообщает meta-ratings.

После стартового матча с "Рухом" в раздевалке мы получили нагоняй от тренера, потому что пропустили два гола в концовке матча. Максимов говорил, что всегда нужно играть до конца, а мы расслабились, считали, что победа уже в кармане.

Этот "разбор полетов" пошел на пользу, потому что в следующих двух поединках мы сохранили свои ворота в неприкосновенности, превзошли своих визави в реализации. Особенно ценная победа в матче с "Александрией", ведь александрийцы для нас были очень неудобными соперниками, в последнее время мы им всегда проигрывали.

Но на этот раз, благодаря сплоченности, отличному микроклимату в команде, нацеленность на достижение нужного результата, мы заслуженно победили.

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После матча с "Александрией" тренер похвалил, сказал, что мы теперь с чувством выполненного долга можем смотреть в турнирную таблицу и наслаждаться. Конечно, приятно осознавать, что "Ворскла" - лидер, но мы прекрасно понимаем, что это лишь стартовый отрезок, дальше будет сложнее.

Кстати, после матча с "Александрией" я прочитал интервью Максимова, в котором он акцентировал внимание на том, что "Ворскле" очень нужен опорный полузащитник. Скорее всего, Юрий Вильевич имел в виду необходимость еще одного опорника, чтобы составить конкуренцию Александру Скляру, ведь важно, чтобы на каждую позицию было два равноценных, квалифицированные исполнители. Как мне известно, на этой неделе в тренировочном лагере "Ворсклы" должны появиться несколько потенциальных новичков, может, кто-то из них подойдет и удастся ликвидировать уязвимые места.

Напомним, что после 3-х туров в УПЛ Ворскла с максимальным количеством, 9 очками лидирует в чемпионате.

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В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Александр Скляр УПЛ
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Источник:
meta-ratings

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