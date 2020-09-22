Капитан Чеснаков анонсирует появление игроков на просмотре в Ворскле

Центральный защитник и капитан " Ворсклы " Владимир Чеснаков прокомментировал победу своей команды в 3-м туре УПЛ над "Александрией" и лидерство полтавчан в турнирной таблице чемпионата, сообщает meta-ratings.

После стартового матча с "Рухом" в раздевалке мы получили нагоняй от тренера, потому что пропустили два гола в концовке матча. Максимов говорил, что всегда нужно играть до конца, а мы расслабились, считали, что победа уже в кармане.

Этот "разбор полетов" пошел на пользу, потому что в следующих двух поединках мы сохранили свои ворота в неприкосновенности, превзошли своих визави в реализации. Особенно ценная победа в матче с "Александрией", ведь александрийцы для нас были очень неудобными соперниками, в последнее время мы им всегда проигрывали.

Но на этот раз, благодаря сплоченности, отличному микроклимату в команде, нацеленность на достижение нужного результата, мы заслуженно победили.