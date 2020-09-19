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Александрия - Ворскла 0:2. Неслучайный лидер

Премьер-лига
(5 голосов)

Полтава берет девять очков в трех стартовых матчах

Александрия - Ворскла 0:2. Неслучайный лидер
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Для кого-то это могло стать сюрпризом, но встреча "Александрии" и "Ворсклы" - одна из центральных в третьем туре УПЛ. Даже без громких имен на поле, интрига сегодня была огромная. Начнем с того, что полтавский коллектив занимает первое место в турнирной таблице, пусть и после двух матчей с дебютантами. Уверенные победы с общим счетом 7:2 говороят об одном - команда Максимова в хорошей форме.

А вот про "Александрию", которая сегодня играла дома, этого не скажешь. Не оставив камня на камне от "Мариуполя", представители Кировоградской области проиграли "Минаю". Конечно, можно это списать на трехнедельную паузу, вызванную матчами Лиги Наций. Уже давно существует аксиома, не требующая доказательств - после перерыва на игры сборных, "горожане" всегда в нелучших кондициях. Потому до игры мы выделили два главных вопроса - "Сможет ли "Ворскла" доказать заслуженность своего лидерства?" и "Вернется ли "Александрия" на победный путь?".

"Горожане" с первых минут вышли заряженными на игру. Они старались не давать защитникам "Ворсклы" легко выходить из обороны, прессингуя их уже возле и непосредственно в штрафной гостей. Полтава не ломалась под давлением, не выбивала мяч абы куда, а использовала короткий пас. Несколько раз вратарь "Ворсклы" даже пытался идти в обводку, что могло закончиться плачевно. Благо для гостей - все обошлось.

Ближе к середине тайма полтавский клуб отодвинул игру от своих ворот и раз за разом стал тревожить соперника контратаками. Одна из таких закончилась первым взятием ворот. Дубра головой выбил мяч после навеса, однако сделал это прямо на набегающего Степанюка. А этому форварду только дай возможность - Руслан идеально подработав мяч, пробил мимо Панькива. Третий гол в трех стартовых турах. Кажется, "Ворскла" нашла своего лидера в атаке. Нельзя не отметить невнятные действия опорной зоны "Александрии", которая позволила Степанюку выиграть подбор, принять и ударить. Гречишкину и Банаде ставим минус.

Александрия - Ворскла 0:2. Неслучайный лидер - изображение 1
Гости празднуют взятие ворот. Коронавирус не страшен, когда эмоции захлестывают

До перерыва "горожане" пытались исправить ситуацию, но особого конструктива в их атаках не было. Возможно, причина в отсутствии Ковальца - лидера и лучшего футболиста команды. Сегодня он был в качестве зрителя и вряд ли остался доволен увиденным. На перерыв "Александрия" ушла проигрывая и Владимиру Шарану нужно было искать правильные слова для мотивации своих игроков. Можно сказать с уверенностью, что до своих ребят он не достучался. "Ворскле" хватило пять минут во втором тайме, чтобы удвоить преимущество. Прорыв Пердуты по правому флангу закончился прострелом и ударом в касание Пуцлина.Полузащитнику главное было не промазать. Очень грамотная атака гостей, каждый футболист знал, где нужно находиться и куда следует забегать. Ну что тут скажешь? Браво, Полтава!

Александрия - Ворскла 0:2. Неслучайный лидер - изображение 2
Ковалец бы сегодня точно пригодился "Александрии"

Выполнив обязательную программу, гости сосредоточились на обороне, а Максимов сменил двух наиболее активных игроков - Кулач и Степанюк уступили место Васину и Щербаку. Логичный шаг, в надежде на то, что свежие игроки будут активнее выбегать в контратаки. Однако последние 15-20 минут полтавчане практически не тревожили Панькива, так как "Александрия" полностью забрала себе мяч. "Горожане" хорошо давили соперника, но в завершающей стадии атак все заканчивалось банальными навесами. В составе "Ворсклы" играет самый высокий футболист чемпионата Альюн, а также опытные Яворский и Чеснаков. Верховую борьбу они готовы выиграть у любого. Из опасного можно вспомнить выстрелы Третьякова и Грицука, один из которых пришелся в перекладину. На этом все. Даже финального штурма "Александрия" придумать не смогла и Ризнык в концовке не вступал в игру.

В самом начале нами было задано два вопроса и на оба ответ был найден. Во-первых, лидерство полтавского клуба совсем неслучайно. Юрий Максимов грамотно подготовил футболистов к сезону, создав меньше чем за год конкурентоспособный коллектив. Помните, как в начале прошлого сезона "Ворскла" барахталась на дне таблицы? Забывайте. Сейчас это тренерская команда, которая имеет все шансы выйти в еврокубки.

"Александрия" же, напротив, разочаровала. Они выдали неплохой стартовый отрезок, но после этого не контролировали игру. Да, территориальное преимущество и статистические показатели на их стороне, но это не говорит ни о чем. Юрий Максимов сегодня вчистую переиграл Владимира Шарана, отпраздновавшего вчера свой день рождения. А это, как мы знаем, грустный праздник. И теперь вопрос в другом - долго ли наставник еще пробудет в "Александрии" при отсутствии игры, или результата или же вторая отставка сезона близка?

ФК Александрия - Ворскла 0:2
Голы: Руслан Степанюк 24, Давид Пуцлин 51
ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Денис Мирошниченко (Максим Задерака 64), Валерий Лучкевич, Артём Ситало (Денис Безбородько 64), Павел Пашаев, Василий Грицук (Денис Устименко 64), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Богдан Мишенко (Максим Третьяков 56), Каспарс Дубра
Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Павел Ребенок 88), Александр Скляр, Владислав Кулач (Денис Васин 71), Руслан Степанюк (Дмитрий Щербак 67), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин (Вадим Сапай 88), Ибрахим Кане (Иван Пешич 88), Пап-Альюн Ндиайе
Предупреждения: Богдан Мишенко 13, Денис Мирошниченко 22, Павел Пашаев 56, Евгений Банада 75 - Давид Пуцлин 16, Ибрахим Кане 38, Владислав Кулач 46

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия Руслан Степанюк Давид Пуцлин Степанюк
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Комментарии (31)
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Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 17:39
Норм)) А Александрии надо что-то менять, они выдохлись в ЧУ
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0
0
Геродот (Винница)
19.09.2020 в 17:26
О силе Ворсклы будем говорить после встреч с ведущими командами вышки - Шахтером, Динамо, Десной, Зарей, несмотря на ее поражения. А Шарану похоже светит судьба Михайленка, видимо исчерпал себя.
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+1
0
Счётчик шансов (Полтава)
19.09.2020 в 17:56
Ильичёвец тоже грозный соперник
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
19.09.2020 в 17:23
В прошлом сезоне мы стали иметь столько очков за несколько часов до начала зимы. ))
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0
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Сергей.Л (Мариуполь)
19.09.2020 в 17:16
Почему "Александрия" - "горожане"?????"Ворскла", "Мариуполь", "Десна", "Динамо", "Шахтёр" и др. селяны что ли?
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0
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Крестоносец. (Полтава)
19.09.2020 в 17:19
Так говорят, когда название команды одноименное с городом. Например, "Полтава" тоже имела кличку "горожане".
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0
0
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Сергей.Л (Мариуполь)
19.09.2020 в 17:24
Но на UA-Футбол "горожане" употребляется только к "Александрии"... Хотя есть и "Львів", "Маріуполь", "Дніпро (хоча і -1)"...
+1
0
Счётчик шансов (Полтава)
19.09.2020 в 16:33
Самая забивная команда лиги сегодня снова порадовала. А какая разница?! +7
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
19.09.2020 в 16:32
Уже четко просматривается пятерка лидеров УПЛ сезона 23/24: Кривбасс, Горняк, Ворскла, Минай, Десна
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0
0
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simargl (Чернигов)
19.09.2020 в 16:52
А Динамо? А Днепр1 , а Ингулец???
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+1
-1
аалекс ( Крым)
19.09.2020 в 16:54
Красиво дополнил.
+2
0
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simargl (Чернигов)
19.09.2020 в 16:19
Пока три игры с весьма посредственно готовыми командами. На их фоне реально хороши полтавчане. Следующий тур с Мариуполем, а потом с паузой на Д-1 пойдут ШД, Колос,Заря, ДК ... если и там всех порвут, то красавцы !!!
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+3
-2
vgolovan (полтава)
19.09.2020 в 16:23
календарь выучил- молодец
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+2
-2
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simargl (Чернигов)
19.09.2020 в 16:54
При чем тут я ??? Календарь он есть, как тот суслик ...))) пока радуйся , есть игра, хорошая разница...
+1
0
Comment06 (Украина)
19.09.2020 в 16:12
Бледная тень Александрии. За всю игру запомнился лишь удар Грицука в крестовину- маловато для клуба высшей лиги. Вроде, и в пас играют, и комбинируют- но без угрозы воротам. Похоже, почти 10-летняя в целом успешная карьера Шарана в Александрии (с перерывом на год в Карпатах) подошла к концу. И это будет лучше и для клуба, и для тренера. А Ворскла понравилась. У Максимова получается добротная , приятная для глаза, сбалансированная команда. Пока европейскии амбиции полтавчан подкреплены и игрой и рнзультатом.
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+2
-1
high_jack (Bucha)
19.09.2020 в 17:05
"10-летняя в целом успешная карьера Шарана в Александрии"...?Уточни. За Александрией слежу поверхностно, но на памяти матчи лет 7-8 назад, когда они отгребали от всех. И вілетели из премьер-лиги
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0
0
vgolovan (полтава)
19.09.2020 в 16:12
долго ворскла мучилась с такими дебилами как сачко но слава богу пришол тренер и команда играет
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+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
19.09.2020 в 16:17
при Сачко это было еще не так плохо. И медали и результат и Лига Европы. Да, игра была тошнотная, но хоть что-то было. А вот с Косовским просто впустую сезон профукали
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+6
0
Dimka26 (Чернигов)
19.09.2020 в 16:09
Чувствую, Ворскла может и бронзу выхватить в этом году. Уж больно хорошо тактически действуют. + есть мастеровитые легионеры, которые могут решать эпизоды. Молодцы. А Алескандрия тоже старалась, но как по мне, у них игроки менее техничны... поэтому переломить ход игры было сложно.
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+1
-1
storm_ua (Николаев)
19.09.2020 в 16:09
У Масксимова есть его тренерский почерк в работе,в отличии от Михайленко, который просто бывший игрок и ни разу не тренер. Откровенно видно что есть работа тренера, но на сколько этого потенциала хватит, мы увидим. Хороший тренер или плохой, сложно сейчас сказать. Во всяком случае тренерские способности он показывает.
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+4
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
19.09.2020 в 16:08
нда похоже у нас намечается новый бронзовый призер
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+2
-2
prockop4uck (Киев)
19.09.2020 в 16:04
Максимов прям волшебник для утопающих.
Ответить
+3
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
19.09.2020 в 16:03
михайленко ! кто следующий шаран, скрипник ?
Ответить
+3
0
kanoist (мариуполь)
19.09.2020 в 15:59
Интересным обещает быть ЧУ в этот раз я чую будут моменты в футболе такие.....за какие мы и любим футбол!!!!
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+3
-1
аалекс ( Крым)
19.09.2020 в 15:57
Ничего себе у нас лидер симпатичный. Хорошую команду Максимов слепил. Очень интересно посмотреть на игру полтавчан с нашими грандами. Шаран, похоже, скоро за Михайленко пойдет.
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+7
-1
prockop4uck (Киев)
19.09.2020 в 16:06
Шаран своего рода Арсен Венгер украинского разлива. Александрию без него сложно представить
Ответить
+2
-3
Salming (Полтава)
19.09.2020 в 16:09
Сложно представить- да, но сравнение с Венгером ...
+4
0
prockop4uck (Киев)
19.09.2020 в 16:12
Да без подтекста, просто оба долго в своих клубах.
+1
0
avatar
Крестоносец. (Полтава)
19.09.2020 в 15:56
Александрия по игре лучше смотрелась, Ворскла лучше реализовала свои моменты.
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+2
-3
Salming (Полтава)
19.09.2020 в 15:58
Агресивней не значит лучше. Форчекинг это в хоккее много значит, в современном футболе далеко не всегда.
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+2
-2
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Крестоносец. (Полтава)
19.09.2020 в 15:56
Ворскла набирает обороты! Верю, в этом сезоне будем в первой пятерке
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+1
-2


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