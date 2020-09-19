Александрия - Ворскла 0:2. Неслучайный лидер

Для кого-то это могло стать сюрпризом, но встреча "Александрии" и "Ворсклы" - одна из центральных в третьем туре УПЛ. Даже без громких имен на поле, интрига сегодня была огромная. Начнем с того, что полтавский коллектив занимает первое место в турнирной таблице, пусть и после двух матчей с дебютантами. Уверенные победы с общим счетом 7:2 говороят об одном - команда Максимова в хорошей форме.

А вот про "Александрию", которая сегодня играла дома, этого не скажешь. Не оставив камня на камне от "Мариуполя", представители Кировоградской области проиграли "Минаю". Конечно, можно это списать на трехнедельную паузу, вызванную матчами Лиги Наций. Уже давно существует аксиома, не требующая доказательств - после перерыва на игры сборных, "горожане" всегда в нелучших кондициях. Потому до игры мы выделили два главных вопроса - "Сможет ли "Ворскла" доказать заслуженность своего лидерства?" и "Вернется ли "Александрия" на победный путь?".

"Горожане" с первых минут вышли заряженными на игру. Они старались не давать защитникам "Ворсклы" легко выходить из обороны, прессингуя их уже возле и непосредственно в штрафной гостей. Полтава не ломалась под давлением, не выбивала мяч абы куда, а использовала короткий пас. Несколько раз вратарь "Ворсклы" даже пытался идти в обводку, что могло закончиться плачевно. Благо для гостей - все обошлось.

Ближе к середине тайма полтавский клуб отодвинул игру от своих ворот и раз за разом стал тревожить соперника контратаками. Одна из таких закончилась первым взятием ворот. Дубра головой выбил мяч после навеса, однако сделал это прямо на набегающего Степанюка. А этому форварду только дай возможность - Руслан идеально подработав мяч, пробил мимо Панькива. Третий гол в трех стартовых турах. Кажется, "Ворскла" нашла своего лидера в атаке. Нельзя не отметить невнятные действия опорной зоны "Александрии", которая позволила Степанюку выиграть подбор, принять и ударить. Гречишкину и Банаде ставим минус.



Гости празднуют взятие ворот. Коронавирус не страшен, когда эмоции захлестывают

До перерыва "горожане" пытались исправить ситуацию, но особого конструктива в их атаках не было. Возможно, причина в отсутствии Ковальца - лидера и лучшего футболиста команды. Сегодня он был в качестве зрителя и вряд ли остался доволен увиденным. На перерыв "Александрия" ушла проигрывая и Владимиру Шарану нужно было искать правильные слова для мотивации своих игроков. Можно сказать с уверенностью, что до своих ребят он не достучался. "Ворскле" хватило пять минут во втором тайме, чтобы удвоить преимущество. Прорыв Пердуты по правому флангу закончился прострелом и ударом в касание Пуцлина.Полузащитнику главное было не промазать. Очень грамотная атака гостей, каждый футболист знал, где нужно находиться и куда следует забегать. Ну что тут скажешь? Браво, Полтава!



Ковалец бы сегодня точно пригодился "Александрии"

Выполнив обязательную программу, гости сосредоточились на обороне, а Максимов сменил двух наиболее активных игроков - Кулач и Степанюк уступили место Васину и Щербаку. Логичный шаг, в надежде на то, что свежие игроки будут активнее выбегать в контратаки. Однако последние 15-20 минут полтавчане практически не тревожили Панькива, так как "Александрия" полностью забрала себе мяч. "Горожане" хорошо давили соперника, но в завершающей стадии атак все заканчивалось банальными навесами. В составе "Ворсклы" играет самый высокий футболист чемпионата Альюн, а также опытные Яворский и Чеснаков. Верховую борьбу они готовы выиграть у любого. Из опасного можно вспомнить выстрелы Третьякова и Грицука, один из которых пришелся в перекладину. На этом все. Даже финального штурма "Александрия" придумать не смогла и Ризнык в концовке не вступал в игру.

В самом начале нами было задано два вопроса и на оба ответ был найден. Во-первых, лидерство полтавского клуба совсем неслучайно. Юрий Максимов грамотно подготовил футболистов к сезону, создав меньше чем за год конкурентоспособный коллектив. Помните, как в начале прошлого сезона "Ворскла" барахталась на дне таблицы? Забывайте. Сейчас это тренерская команда, которая имеет все шансы выйти в еврокубки.

"Александрия" же, напротив, разочаровала. Они выдали неплохой стартовый отрезок, но после этого не контролировали игру. Да, территориальное преимущество и статистические показатели на их стороне, но это не говорит ни о чем. Юрий Максимов сегодня вчистую переиграл Владимира Шарана, отпраздновавшего вчера свой день рождения. А это, как мы знаем, грустный праздник. И теперь вопрос в другом - долго ли наставник еще пробудет в "Александрии" при отсутствии игры, или результата или же вторая отставка сезона близка?

ФК Александрия - Ворскла 0:2

Голы: Руслан Степанюк 24, Давид Пуцлин 51

ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Денис Мирошниченко (Максим Задерака 64), Валерий Лучкевич, Артём Ситало (Денис Безбородько 64), Павел Пашаев, Василий Грицук (Денис Устименко 64), Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада, Богдан Мишенко (Максим Третьяков 56), Каспарс Дубра

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Павел Ребенок 88), Александр Скляр, Владислав Кулач (Денис Васин 71), Руслан Степанюк (Дмитрий Щербак 67), Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Давид Пуцлин (Вадим Сапай 88), Ибрахим Кане (Иван Пешич 88), Пап-Альюн Ндиайе

Предупреждения: Богдан Мишенко 13, Денис Мирошниченко 22, Павел Пашаев 56, Евгений Банада 75 - Давид Пуцлин 16, Ибрахим Кане 38, Владислав Кулач 46