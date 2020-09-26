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Вербич не реализовал свой второй пенальти в УПЛ в игре с Минаем. ВИДЕО
Всего на счету словенца 5 ударов с точки за киевлян
В 4-м туре УПЛ "Динамо" в гостях играет с "Минаем".
На 14-й минуте Павлиш получил удаление за фол на Супряге в своей штрафной. Это была вторая желтая для защитника в матче.
К точке подошел Вербич, однако ему не удалось реализовать пенальти. Для словенца это второй промах с 11-метровой отметки.
Всего на его счету 5 пенальти за "Динамо" в УПЛ, три из которых он реализовал.
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