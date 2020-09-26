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Минай - Динамо 0:4. В большинстве справились и резервом

Премьер-лига
(3 голосов)

Киевляне закрыли все вопросы в первом тайме

Минай - Динамо 0:4. В большинстве справились и резервом
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" ведет борьбу за попадание в Лигу Чемпионов и вынуждено каждую неделю играть по две игры. В среду столичный клуб смог обыграть "Гент" и представители киевлян уже начали размышлять в каком костюме посетят жеребьевку группового этапа. Однако еврокубки еврокубками, но нужно не забывать и об УПЛ. В субботу "Динамо" ожидал "Минай", который любезно согласился сыграть в Киеве, дабы облегчить график сопернику.

Мы прогнозировали еще до матча, что Мирча Луческу применит ротацию, однако румынский наставник все равно сумел удивить. Появление в старте Микелля Дуэлунна - решение, которое заранее не читалось. Казалось, что датчанин попал в немилость, но по итогу оказался в составе. Василий Кобин, в свою очередь, решил не отказываться от схемы с тремя центральными защитниками и впервые выпустил с первых минут Павлиша. Решение, как мы выяснили позже, оказалось фатальным.

Начало встречи сравнимо с поединком двух боксеров. В одном углу был амбициозный претендент. Он старался показать себя, где-то действовал грубо, где-то пытался атаковать. "Динамо" же выступило в роли опытного бойца, выжидая ошибку соперника. Они понимали - рано или поздно это случится. Случилось рано. Защита "Миная" проспала передачу на Супрягу, который выскакивал на свидание с Поповичем. Павлиш, имевший желтую карточку, помешал форварду пробить. Арбитр избрал наиболее строгую меру наказания - пенальти и пряма красная.

Но даже опытный боец может дрогнуть. Так и случилось с Вербичем, который, скажем прямо, пока только набирает форму. Подойдя к точке, он пробил не очень уверенно и позволил Поповичу справиться с его выстрелом. Вратарь сохранил ворота сухимы, однако это лишь отстрочило беду, а не предотвратило.

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На что оставалось надеяться "Минаю"? Разве что на чудо сентябрьское, которое помогло бы закарпатцам придумать что-то в атаке. Кобин пожертвовал Кожановым, выпустив еще одного центрального защитника, однако Маткобожик помочь ничем не сумел - свой первый гол киевляне забили очень просто и со вкусом. Супряга, получив передачу в штрафной, скинул пяткой на Андриевского, и Александр, пробежав мимо двоих манекенов соперников, поразил ворота Поповича - 1:0. Дальше - больше. До перерыва столичный клуб удвоил преимущество, сняв параллельно с этим все вопросы о победителе. Вербич ворвался в штрафную слева и нанес удар в дальний угол - штанга! На добивании первым оказался Цыганков, без особых проблем отправивший круглого в сетку. Вынуждены констатировать медицинский факт - интрига в матче умерла по прошествии 40 минут. Хотя откровенно говоря, многое стало ясно еще после удаления Павлиша. Закарпатцы сегодня продержались недолго.

Сразу после перерыва Луческу бросил в бой троих свеженьких игроков - Шапаренко, Сидорчука и Соля. Дуэлунн сел на скамейку и, судя по сегодняшней игре, неизвестно, когда получит следующий шанс. Если брать второй тайм в целом, "Динамо" не стремилось забить больше двух. Возможно, экономили силы перед "Гентом". Возможно, не хотели лишний раз рисковать, даже против соперника, который имел на одного игрока меньше. "Минай" же старался выбегать в атаки, однако постоянные потери и брак при передачах серьезно мешали футболистам Кобина. Впереди одиноко бегал Шиндер, ожидавший пас от партнеров. Сзади команда действовала не лучше. Шапаренко делал что хотел, и в одном из моментов спокойно прошел по центру и выкатил идеальную передачу на Вербича. Беньямину нужно было не испортить, с чем он и справился - 3:0. Вингер исправился за нереализованный пенальти.

Даже не сильно форсировав события, киевляне забили и четвертый. Хотя чисто формально, сделал это защитник "Миная" - Матич попытался прервать прострел Миколенко, однако точно срезал мяч в собственные ворота. Откровенно говоря, дальше обе команды доигрывали. Ожидалось, что Цитаишвили, который все же получил игровое время, добавит красок в игру своим желанием и задором, однако на поле он растворился.

Резюмируя увиденное, скажем, что сегодня Мирча Луческу добился победы малой кровью. Он снова дал шанс резерву, который смог решить судьбу матча еще в первом тайме. Безусловно, не будь быстрого удаление, "Динамо" бы имело больше проблем, однако вряд ли можно говорить, что "Минай" сегодня мог бы отнять очки у фаворита. Даже в равных составах. Столичный клуб набирает очередные три пункта и заряжается позитивом перед ответной встречей с "Гентом". Там вряд ли все будет настолько просто.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Владимир Высоцкий (Запорожье)
ФК Минай - Динамо 0:4
Голы: Александр Андриевский 36, Виктор Цыганков 41, Беньямин Вербич 59, Мислав Матич 69 (авт.)
ФК Минай: Андрей Попович, Тарас Сакив, Анатолий Нуриев (Алексей Шпак 67), Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде 75), Василий Пыняшко (Даниил Кныш 67), Андрей Ткачук, Денис Кожанов (Александр Маткобожик 21), Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Дмитрий Павлиш, Кирилл Меличенко (Шемми Маембе 75)
Динамо: Георгий Бущан, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук 46), Виктор Цыганков (Георгий Цитаишвили 62), Виталий Миколенко, Александр Андриевский, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Супряга (Франсиско Соль 46), Томаш Кендзёра (Александр Караваев 74), Миккель Дуэлунн (Николай Шапаренко 46)
Предупреждения: Дмитрий Павлиш 6, Кирилл Меличенко 65, Максим Лопырёнок 77, Рустам Ахмедзаде 85 - Илья Забарный 50
Удаление: Дмитрий Павлиш 14
Нереализованный пенальти: Беньямин Вербич 15

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В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский Виктор Цыганков ФК Минай Беньямин Вербич
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Комментарии (19)
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таврия19752009 (симферополь)
26.09.2020 в 16:44
Романов как я писал был в футболки Динамо
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+1
-8
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DynamoKiyv (Київ)
26.09.2020 в 16:56
ооо, пришло чучело задрипанное
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+3
0
Algrab (Костопiль)
26.09.2020 в 17:05
п н х, сєпар.
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0
0
Aalex-696 (Немирів)
26.09.2020 в 17:06
И хоч мову окупанта вивчи, чкщо на ній пишеш. "Бил в футболкі..." дебіл ти кримський, "в футболкЄ". Тупизна мордорська, тьху, а ще в експерти лізе.
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0
0
oleg dynamo (львівська)
26.09.2020 в 16:35
А мене вразив пас пяткою Супряги на Андрієвського який на швидкості влетів і професійно забив,що один що другий як на мене слабоваті,а тут таке,дивина при Лучі навіть "плужки" вибліскують.Удачі ВКДК!
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+4
-1
ВиктАн
26.09.2020 в 16:28
Возможно у Динамо у даже в этом сезоне получится навязать конкуренцию Шахтёру. Дед уже подбирает несколько обойм для игр на разных фронтах, браво Мистер, хоть и верил в талант мистера, но не ожидал, что этой команде возможно поставить игру в первом же сезоне. Динамо как и Шахтар, бесспорно великий бренд, но игроки, со стороны казалось, там собраны средненькие (за исключением 4-5 игроков) даже по меркам УПЛ. Но приход Луческу, возвратил надежду, что у ДК есть будущее. Удачи и успехов Динамо К! Уже даже горняки не насколько уверены в своем чемпионстве, как до прихода безусловно великого тренера в стан бело голубых. Чем больше достойных клубов, тем интереснее УПЛ.
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+6
-2
Геродот (Винница)
26.09.2020 в 16:25
У Миная и в полных составах шансы на успех были призрачные, а при игре в меньшинстве они вообще исчезли, что и показала сегодняшняя игра. Проблема таких команд как Минай и ему подобных в том, что выйдя в вышку, они продолжают играть в типичный перволиговский футбол. Ставят в обороне автобус, и надеются на какую-нибудь случайную контратаку. Чтобы играть на равных в вышке, нужно солидное подкрепление в лице новых, более классных игроков. А для этого нужны немалые бабки, чего у таких команд, как правило, нет. Вот и берут или слабеньких иностранцев, как Маембе, за 50 тыс. евро, или тех, чьи лучшие футбольные годы уже позади. Думаю, Кожанов и Шиндер из их числа. Такие команды стараются взять настойчивостью в игре, часто фолят, но чрезмерное старание, не подкрепленное мастерством, и приводит к тому, что сотворил Павлиш, умудрившись за первые 14 минут игры заработать не только желтую, но и прямую красную карточку. Не отставали от него и другие игроки Миная, заработав еще три желтых карточки. Как результат – блеклая, невыразительная игра, по-моему лишь один удар в створ ворот Динамо и разгромное поражение 0:4. Могло быть и больше, забей Вербич пенальти. К сожалению, думаю мы еще немало таких слабеньких игр увидим в нашем чемпионате. Что касается игры Динамо, то вышедший на поле состав показал, что у Луческу еще нет окончательного костяка основы, он ее ищет, возможно просматривает тех, кому придется скоро искать себе новый клуб. Но и при пяти заменах Динамо, не особо напрягаясь, взяло три очка. Для Динамо основная игра будет во вторник, с Гентом, победа даст ему возможность попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Шансы более, чем реальные, чего киевлянам и желаю.
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+6
-1
kram46 (Gelsenkirchen)
26.09.2020 в 16:55
Хочу сказать в защиту команд,которые в этом сезоне вышли в УПЛ.Благодаря "умному" руководству ПФЛ,которое думало сначала не продолжать турнир 1 лиги,но потом все же продолжили его.Команды которые вышли УПЛ имели всего неделю между окончанием турнира 1 лиги и началом ч-та УПЛ и соотвественно не имели возможности нормально подготовиться и усилит свои составы.
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
26.09.2020 в 16:20
Червона 100%! Ну виходив Супряга один на один... У крайньому випадку друга жовта, це теж лишало "господарів" гравця! Пенальті... Таке собі основне порушення до карного майданчика, але і в ньому Павлиш активно допомагав собі рукою. Та і Славко діяв "не без рук". Зверніть увагу за що отримав картку Забарний Саме Шиндер активно рвав футболку Іллі. А так Мінай не та команда, що могла створити великі трудності Динамо. Готуємось до вівторка. Цітаішвілі ото питання? Вийшов, спалахнув - виявляється, як сірник на декілька миттєвостей, і ЗГАС!
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+4
-1
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DynamoKiyv (Київ)
26.09.2020 в 16:23
Забарний + Шиндер = душе смішна ЖК
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+5
-1
Golfik25 (Киев)
26.09.2020 в 15:56
Отличный матч. Удаление заслуженное. Жаль, что не доказали свои силы против равных составов, но кто доктор минаю, шо рубить игроков в штрафной тупо. С хорошим настроением и не сильно уставшие могут готовится к ответке в ЛЧ.Дуелунд кстати хорошо себя показал, надо ему дать шанс и сыграть пару матчей, уверен себя покажет лучше, чем Кравец.
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+11
-3
DK с 6 лет (Киев)
26.09.2020 в 16:15
"рубить игроков в штрафной тупо." Ну не тупо. Пенальти не забили. А вот дальше - проблемы Миная.
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+4
-1
Golfik25 (Киев)
26.09.2020 в 16:31
Суть в то, если бы не срубили, ну забили бы им. Но при этом было бы и дальше 11 игроков и шанс отыграться. А так, пеналь заработали, -1 игрок и итог разгром. Что дал этот фол, нечего.
+3
-1
Лекарь (село Дарница)
26.09.2020 в 15:55
Ждем очередную порцию обвинений, с помоями вперемешку.
Ответить
+8
-4
ukatan (Харьковская обл.)
26.09.2020 в 16:08
А каких обвинений ждете? Все по делу.
Ответить
+1
-3
Лекарь (село Дарница)
26.09.2020 в 16:13
Обвинений в подкупе арбитров и тому подобном.
+3
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
26.09.2020 в 16:13
Скоро набегут балаболы ascent + Kolibri + таврия19752009 + pilips111 + Матч Футболович и все расскажут
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+6
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
26.09.2020 в 16:46
Я сразу писал про романова как только увидел назначения
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
26.09.2020 в 17:01
таврия19752009, плевать что ты там писало, чучело мордовское. Какие у тебя претензии к Романову?
0
0


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