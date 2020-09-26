Минай - Динамо 0:4. В большинстве справились и резервом

Киевское "Динамо" ведет борьбу за попадание в Лигу Чемпионов и вынуждено каждую неделю играть по две игры. В среду столичный клуб смог обыграть "Гент" и представители киевлян уже начали размышлять в каком костюме посетят жеребьевку группового этапа. Однако еврокубки еврокубками, но нужно не забывать и об УПЛ. В субботу "Динамо" ожидал "Минай", который любезно согласился сыграть в Киеве, дабы облегчить график сопернику.

Мы прогнозировали еще до матча, что Мирча Луческу применит ротацию, однако румынский наставник все равно сумел удивить. Появление в старте Микелля Дуэлунна - решение, которое заранее не читалось. Казалось, что датчанин попал в немилость, но по итогу оказался в составе. Василий Кобин, в свою очередь, решил не отказываться от схемы с тремя центральными защитниками и впервые выпустил с первых минут Павлиша. Решение, как мы выяснили позже, оказалось фатальным.

Начало встречи сравнимо с поединком двух боксеров. В одном углу был амбициозный претендент. Он старался показать себя, где-то действовал грубо, где-то пытался атаковать. "Динамо" же выступило в роли опытного бойца, выжидая ошибку соперника. Они понимали - рано или поздно это случится. Случилось рано. Защита "Миная" проспала передачу на Супрягу, который выскакивал на свидание с Поповичем. Павлиш, имевший желтую карточку, помешал форварду пробить. Арбитр избрал наиболее строгую меру наказания - пенальти и пряма красная.

Но даже опытный боец может дрогнуть. Так и случилось с Вербичем, который, скажем прямо, пока только набирает форму. Подойдя к точке, он пробил не очень уверенно и позволил Поповичу справиться с его выстрелом. Вратарь сохранил ворота сухимы, однако это лишь отстрочило беду, а не предотвратило.

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На что оставалось надеяться "Минаю"? Разве что на чудо сентябрьское, которое помогло бы закарпатцам придумать что-то в атаке. Кобин пожертвовал Кожановым, выпустив еще одного центрального защитника, однако Маткобожик помочь ничем не сумел - свой первый гол киевляне забили очень просто и со вкусом. Супряга, получив передачу в штрафной, скинул пяткой на Андриевского, и Александр, пробежав мимо двоих манекенов соперников, поразил ворота Поповича - 1:0. Дальше - больше. До перерыва столичный клуб удвоил преимущество, сняв параллельно с этим все вопросы о победителе. Вербич ворвался в штрафную слева и нанес удар в дальний угол - штанга! На добивании первым оказался Цыганков, без особых проблем отправивший круглого в сетку. Вынуждены констатировать медицинский факт - интрига в матче умерла по прошествии 40 минут. Хотя откровенно говоря, многое стало ясно еще после удаления Павлиша. Закарпатцы сегодня продержались недолго.

Сразу после перерыва Луческу бросил в бой троих свеженьких игроков - Шапаренко, Сидорчука и Соля. Дуэлунн сел на скамейку и, судя по сегодняшней игре, неизвестно, когда получит следующий шанс. Если брать второй тайм в целом, "Динамо" не стремилось забить больше двух. Возможно, экономили силы перед "Гентом". Возможно, не хотели лишний раз рисковать, даже против соперника, который имел на одного игрока меньше. "Минай" же старался выбегать в атаки, однако постоянные потери и брак при передачах серьезно мешали футболистам Кобина. Впереди одиноко бегал Шиндер, ожидавший пас от партнеров. Сзади команда действовала не лучше. Шапаренко делал что хотел, и в одном из моментов спокойно прошел по центру и выкатил идеальную передачу на Вербича. Беньямину нужно было не испортить, с чем он и справился - 3:0. Вингер исправился за нереализованный пенальти.

Даже не сильно форсировав события, киевляне забили и четвертый. Хотя чисто формально, сделал это защитник "Миная" - Матич попытался прервать прострел Миколенко, однако точно срезал мяч в собственные ворота. Откровенно говоря, дальше обе команды доигрывали. Ожидалось, что Цитаишвили, который все же получил игровое время, добавит красок в игру своим желанием и задором, однако на поле он растворился.

Резюмируя увиденное, скажем, что сегодня Мирча Луческу добился победы малой кровью. Он снова дал шанс резерву, который смог решить судьбу матча еще в первом тайме. Безусловно, не будь быстрого удаление, "Динамо" бы имело больше проблем, однако вряд ли можно говорить, что "Минай" сегодня мог бы отнять очки у фаворита. Даже в равных составах. Столичный клуб набирает очередные три пункта и заряжается позитивом перед ответной встречей с "Гентом". Там вряд ли все будет настолько просто.

Матч завершено! «Динамо» на «Олімпійському» перемагає «Минай» з рахунком 4:0. #МинайДинамо (0:4) pic.twitter.com/m3nw8D64HD — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 26, 2020

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Александр Войтюк (Запорожье), Владимир Высоцкий (Запорожье)

ФК Минай - Динамо 0:4

Голы: Александр Андриевский 36, Виктор Цыганков 41, Беньямин Вербич 59, Мислав Матич 69 (авт.)

ФК Минай: Андрей Попович, Тарас Сакив, Анатолий Нуриев (Алексей Шпак 67), Антон Шиндер (Рустам Ахмедзаде 75), Василий Пыняшко (Даниил Кныш 67), Андрей Ткачук, Денис Кожанов (Александр Маткобожик 21), Мислав Матич, Максим Лопырёнок, Дмитрий Павлиш, Кирилл Меличенко (Шемми Маембе 75)

Динамо: Георгий Бущан, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев (Сергей Сидорчук 46), Виктор Цыганков (Георгий Цитаишвили 62), Виталий Миколенко, Александр Андриевский, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Супряга (Франсиско Соль 46), Томаш Кендзёра (Александр Караваев 74), Миккель Дуэлунн (Николай Шапаренко 46)

Предупреждения: Дмитрий Павлиш 6, Кирилл Меличенко 65, Максим Лопырёнок 77, Рустам Ахмедзаде 85 - Илья Забарный 50

Удаление: Дмитрий Павлиш 14

Нереализованный пенальти: Беньямин Вербич 15