Герой футбольного дня. Александр Андриевский

Александр Андриевский был в когорте тех футболистов "Динамо", кто провалил первый тайм матча третьего тура УПЛ со "Львовом". Мирча Луческу говорил, что Андриевского и остальных не выпустил на второй тайм из-за запланированной ротации, хотя пресса нагнетала, мол – просто разочаровали тренера. Контраст действительно бросался в глаза: Сидорчук, Буяльский, Цыганков и Шапаренко, которые вышли на второй тайм вместо Андриевского, Леднев, Цитаишвили и Шепелева, быстренько сделали результат.

Большинство из этих игроков в следующих двух матчах получили еще один шанс: Шепелев выходил на замену в Генте и сыграл тайм вчера против "Миная", Цитаишвили не летал в Бельгию, но заменил Цыганкова во вчерашнем поединке на 63-й минуте. Леднева не было в заявке, с ним ситуация неопределенная. А вот Андриевский лучше всех воспользовался очередным шансом от Мирчи Луческу и провел весьма продуктивный матч.

Он сыграл девяносто минут против "Миная", был одним из самых заметных игроков на поле и забил классный гол. Этот гол оказался первым для Андриевского в футболке "Динамо" в 34-х матчах. А еще именно Андриевский был одним из главных действующих лиц в той атаке, когда "Динамо" заработало право на пенальти и удаление для соперника.

Его давно восхваляют за умение читать игру, за умение отдать тонкую передачу, за хорошо поставленный удар. Но прежде Андриевский почти не получал шансов проявить себя в "Динамо". Он хорошо выглядел в аренде в "Черноморце" и в "Заре", но еще ни разу не сыграл за "Динамо хотя бы десять матчей в основе в течение сезона в УПЛ. Слова Суркиса о том, что если получится с Луческу, то не получится уже ни с кем в "Динамо", Андриевского касаются в первую очередь.

Он или окончательно сформируется здесь и сейчас как игрок, или же сожжет мосты с киевлянами безвозвратно.