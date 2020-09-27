  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Герой футбольного дня. Александр Андриевский
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герой футбольного дня. Александр Андриевский

Премьер-лига
(1 голосов)

Луческу не спешит сбрасывать его со счетов

Герой футбольного дня. Александр Андриевский
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Александр Андриевский был в когорте тех футболистов "Динамо", кто провалил первый тайм матча третьего тура УПЛ со "Львовом". Мирча Луческу говорил, что Андриевского и остальных не выпустил на второй тайм из-за запланированной ротации, хотя пресса нагнетала, мол – просто разочаровали тренера. Контраст действительно бросался в глаза: Сидорчук, Буяльский, Цыганков и Шапаренко, которые вышли на второй тайм вместо Андриевского, Леднев, Цитаишвили и Шепелева, быстренько сделали результат.

Большинство из этих игроков в следующих двух матчах получили еще один шанс: Шепелев выходил на замену в Генте и сыграл тайм вчера против "Миная", Цитаишвили не летал в Бельгию, но заменил Цыганкова во вчерашнем поединке на 63-й минуте. Леднева не было в заявке, с ним ситуация неопределенная. А вот Андриевский лучше всех воспользовался очередным шансом от Мирчи Луческу и провел весьма продуктивный матч.

Он сыграл девяносто минут против "Миная", был одним из самых заметных игроков на поле и забил классный гол. Этот гол оказался первым для Андриевского в футболке "Динамо" в 34-х матчах. А еще именно Андриевский был одним из главных действующих лиц в той атаке, когда "Динамо" заработало право на пенальти и удаление для соперника.

Его давно восхваляют за умение читать игру, за умение отдать тонкую передачу, за хорошо поставленный удар. Но прежде Андриевский почти не получал шансов проявить себя в "Динамо". Он хорошо выглядел в аренде в "Черноморце" и в "Заре", но еще ни разу не сыграл за "Динамо хотя бы десять матчей в основе в течение сезона в УПЛ. Слова Суркиса о том, что если получится с Луческу, то не получится уже ни с кем в "Динамо", Андриевского касаются в первую очередь.

Он или окончательно сформируется здесь и сейчас как игрок, или же сожжет мосты с киевлянами безвозвратно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Андриевский герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ferzz (Gluhiv)
27.09.2020 в 14:18
В первом тайме был действительно хорош. Но парню уже 26 лет и откладывать что-то на потом времени нет.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...