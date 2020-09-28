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Привык забивать разве что в подкатах. Защитник Ворсклы вспомнил два шанса в игре с Мариуполем
Удары из-за пределов штрафной
Защитник "
Читайте такжеВорскла - ФК Мариуполь 0:0. Видеообзор матча
Конечно, приятно было бы забить. Но я не привык такими красивыми голами отмечаться - я привык только в подкатах забивать.
Поэтому и разочаровываться не из-за что.
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Источник:Великий футбол
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