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Привык забивать разве что в подкатах. Защитник Ворсклы вспомнил два шанса в игре с Мариуполем

Премьер-лига
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Удары из-за пределов штрафной

Привык забивать разве что в подкатах. Защитник Ворсклы вспомнил два шанса в игре с Мариуполем
Новина українською

Защитник "Ворсклы" Игорь Пердута в разговоре с ТК Футбол вспомнил 2 момента в матче УПЛ с "Мариуполем" (0:0).

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Конечно, приятно было бы забить. Но я не привык такими красивыми голами отмечаться - я привык только в подкатах забивать.

Поэтому и разочаровываться не из-за что.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Игорь Пердута
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Источник:
Великий футбол

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