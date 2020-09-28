Привык забивать разве что в подкатах. Защитник Ворсклы вспомнил два шанса в игре с Мариуполем

Защитник " Ворсклы " Игорь Пердута в разговоре с ТК Футбол вспомнил 2 момента в матче УПЛ с "Мариуполем" (0:0).

Конечно, приятно было бы забить. Но я не привык такими красивыми голами отмечаться - я привык только в подкатах забивать.

Поэтому и разочаровываться не из-за что.