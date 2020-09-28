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"Куда он денется с подводной лодки" - ФК Львов развеял слухи об отставке Цецадзе

Премьер-лига
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Тренер отсутствовал на матче с Зарей из-за коронавируса

"Куда он денется с подводной лодки" - ФК Львов развеял слухи об отставке Цецадзе
Новина українською

Главный тренер "Львова" Георгий Цецадзе не будет уволен после поражения от "Зари" (0:5) в 4 туре УПЛ, как об этом ранее писали некоторые СМИ. Об этом сообщил директор ТК "Футбол" Александр Денисов, ссылаясь на руководство львовского клуба.

"Мы связались гендиректором Львова с Андреем Панькивым, который опроверг эту информацию. На данный момент - это фейк, не верьте. Цецадзе остается в команде. Дословно цитирую Панькива: "Куда он денется с подводной лодки?". Конечно, это шутка.

На данный момент Георгию Цецадзе можно пожелать здоровья: у главного тренера ФК "Львов" обнаружен коронавирус. Мы очень надеемся, что он обязательно его победит. В отсутствии главного тренера львовянам было очень сложно", - сказал Денисов.

Напомним, что Цецадзе принял "Львов" в конце прошлого сезона. Под руководством грузинского тренера команда проиграла шесть матчей и дважды сыграла вничью.

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В статье: ФК Львов Александр Денисов Андрей Панькив коронавирус Георгий Цецадзе
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Источник:
ТК Футбол

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