"Куда он денется с подводной лодки" - ФК Львов развеял слухи об отставке Цецадзе

Главный тренер "Львова" Георгий Цецадзе не будет уволен после поражения от "Зари" (0:5) в 4 туре УПЛ, как об этом ранее писали некоторые СМИ . Об этом сообщил директор ТК "Футбол" Александр Денисов, ссылаясь на руководство львовского клуба.

"Мы связались гендиректором Львова с Андреем Панькивым, который опроверг эту информацию. На данный момент - это фейк, не верьте. Цецадзе остается в команде. Дословно цитирую Панькива: "Куда он денется с подводной лодки?". Конечно, это шутка.

На данный момент Георгию Цецадзе можно пожелать здоровья: у главного тренера ФК "Львов" обнаружен коронавирус. Мы очень надеемся, что он обязательно его победит. В отсутствии главного тренера львовянам было очень сложно", - сказал Денисов.

Напомним, что Цецадзе принял "Львов" в конце прошлого сезона. Под руководством грузинского тренера команда проиграла шесть матчей и дважды сыграла вничью.