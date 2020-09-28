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"Куда он денется с подводной лодки" - ФК Львов развеял слухи об отставке Цецадзе
Тренер отсутствовал на матче с Зарей из-за коронавируса
Главный тренер "Львова" Георгий Цецадзе не будет уволен после поражения от "Зари" (0:5) в 4 туре УПЛ, как об этом
"Мы связались гендиректором Львова с Андреем Панькивым, который опроверг эту информацию. На данный момент - это фейк, не верьте. Цецадзе остается в команде. Дословно цитирую Панькива: "Куда он денется с подводной лодки?". Конечно, это шутка.
На данный момент Георгию Цецадзе можно пожелать здоровья:
Напомним, что Цецадзе принял "Львов" в конце прошлого сезона. Под руководством грузинского тренера команда проиграла шесть матчей и дважды сыграла вничью.