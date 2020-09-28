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Трансферное окно в Украине закроется 6 октября
Зимнее продлится с 31 января по 2 марта
Исполнительный директор
Так, текущее трансферное окно в Украине будет закрыто 6 октября.
Зимнее окно откроется 31 января, а закрыто будет 2 марта. Таким образом, зимнее окно будет открыто во время 14-го, 15-го и 16-го туров УПЛ после зимней паузы.
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Источник:Трибуна
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Kolibri (Киевоград)
28.09.2020 в 20:15
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