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Трансферное окно в Украине закроется 6 октября

Премьер-лига
(1 голосов)

Зимнее продлится с 31 января по 2 марта

Трансферное окно в Украине закроется 6 октября
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о сроках трансферных окон в Украине.

Так, текущее трансферное окно в Украине будет закрыто 6 октября.

Зимнее окно откроется 31 января, а закрыто будет 2 марта. Таким образом, зимнее окно будет открыто во время 14-го, 15-го и 16-го туров УПЛ после зимней паузы.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
28.09.2020 в 20:15
Вот это да!!!! Столько супер-трансферов!
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