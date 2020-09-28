Трансферное окно в Украине закроется 6 октября

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о сроках трансферных окон в Украине.

Так, текущее трансферное окно в Украине будет закрыто 6 октября.

Зимнее окно откроется 31 января, а закрыто будет 2 марта. Таким образом, зимнее окно будет открыто во время 14-го, 15-го и 16-го туров УПЛ после зимней паузы.