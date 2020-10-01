Миколенко: Ровно 10 лет назад я перешел в Динамо и начал с малого – подавал мячи Денису Бойко

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился эмоциями от подписания нового контракта с киевским клубом.

"Спасибо родному клубу и президенту за предоставленную возможность защищать бело-синие цвета еще 5 лет. Символично то, что ровно 10 лет назад я перешел в "Динамо" и начал с малого – подавал мячи Денису Бойко. Спасибо всем, кто был со мной эти 10 лет.

P.S. На третьем фото это был День молодежи на базе, и я в очках", – написал Миколенко в Инстаграме.

Напомним, что новый контракт сторон рассчитан на 5 лет, то есть, до лета 2025-го года.