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Миколенко: Ровно 10 лет назад я перешел в Динамо и начал с малого – подавал мячи Денису Бойко
Защитник продлил контракт с киевским клубом
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился эмоциями от
"Спасибо родному клубу и президенту за предоставленную возможность защищать бело-синие цвета еще 5 лет. Символично то, что ровно 10 лет назад я перешел в "Динамо" и начал с малого – подавал мячи Денису Бойко. Спасибо всем, кто был со мной эти 10 лет.
P.S. На третьем фото это был День молодежи на базе, и я в очках", – написал Миколенко в Инстаграме.
Напомним, что новый контракт сторон рассчитан на 5 лет, то есть, до лета 2025-го года.
Спасибо родному клубу и президенту за предоставленную возможность защищать бело-синие цвета ещё 5 лет .Символично то, что ровно 10 лет назад я перешёл в Динамо и начал с малого - подавать мячи @king_kong_71 ????Спасибо всем кто был со мной эти 10 лет ????????????P.S. На третьем фото это был День Молодёжи на базе и я в очках????