Тымчик продлил контракт с Динамо

Защитник Александр Тымчик подписал новый контракт с киевским " Динамо ".

Новое соглашение 23-летнего динамовца с клубом действует до 2025 года.

Александр Тымчик - воспитанник футбольной академии "Дианмо", в которую пришел в сентябре 2013 года. Осенью 2016 года дебютировал за первую команду "Динамо", а в декабре 2017 года на правах аренды перешел в луганскую "Зарю". Сезон 2020/21 начал в составе киевлян.

Напомним, что "Динамо" недавно также подписало новые пятилетние контракты с Денисом Поповым, Виталий Миколенко и Николай Шапаренко.