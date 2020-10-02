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Тымчик продлил контракт с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

И тоже на 5 лет

Тымчик продлил контракт с Динамо
Новина українською

Защитник Александр Тымчик подписал новый контракт с киевским "Динамо".

Новое соглашение 23-летнего динамовца с клубом действует до 2025 года.

Александр Тымчик - воспитанник футбольной академии "Дианмо", в которую пришел в сентябре 2013 года. Осенью 2016 года дебютировал за первую команду "Динамо", а в декабре 2017 года на правах аренды перешел в луганскую "Зарю". Сезон 2020/21 начал в составе киевлян.

Напомним, что "Динамо" недавно также подписало новые пятилетние контракты с Денисом Поповым, Виталий Миколенко и Николай Шапаренко.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Тымчик
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (6)
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Vantala (Kharkiv)
02.10.2020 в 20:22
Луч всех посмотрел и выбрал кого хочет оставить
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
02.10.2020 в 20:02
Всех по ходу там уже сломали! Дальше банка в ЧУ, вот и вся перспектива!
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0
-3
Dimka26 (Чернигов)
02.10.2020 в 18:45
Видимо, Суркис их всех там через колено переламывает, что массово все начали подписывать контракты на 5 лет.
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+1
-5
Лекарь (село Дарница)
02.10.2020 в 19:15
Никогда не понимал, зачем писать откровенные глупости?
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+2
-2
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
02.10.2020 в 19:16
Да че их там переламывать? Они что звезды? На них спроса сейчас нет особого, так что играть в клубе, пусть и аутсайдере ЛЧ за счастье. Луч решает у кого есть будущее, а у кого нет. ЛЧ немного развязывает руки с финансами, да и как витрина возможно поработает. Контракты, уверен, улучшенные. Так что никого там и ломать не надо.
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+2
-2
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
02.10.2020 в 19:17
В действиях клуба начала прослеживаться логика наконец-то.
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+4
-1


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