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Цецадзе: Вы видите меня в качестве тренера Львова. О какой отставке может идти разговор?
Наставник "Львова" подвел итоги ничьи с "Рухом"
Главный тренер "Львова" Георгий Цецадзе поделился мыслями после
"Результатом недоволен. Сегодня мы должны были побеждать. Повезло в конце, что не пропустили. Пока не получается победить. Будем стараться, чтобы забить победный гол.
Слухи о моей отставке? А где я сейчас нахожусь? Я думаю об игре нужно говорить, а не об отставке. Вы видите меня в качестве тренера "Львова". О какой отставке может идти разговор?
Вы говорите, что мы хуже играли - посчитайте статистику. Вы лучше знаете, что превосходство исходит из статистики. Мы просто не смогли забить. Очень сложно даются голы", - рассказал Цецадзе.