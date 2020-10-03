Цецадзе: Вы видите меня в качестве тренера Львова. О какой отставке может идти разговор?

Главный тренер "Львова" Георгий Цецадзе поделился мыслями после ничьи с "Рухом" в матче 5-го тура УПЛ.

"Результатом недоволен. Сегодня мы должны были побеждать. Повезло в конце, что не пропустили. Пока не получается победить. Будем стараться, чтобы забить победный гол.

Слухи о моей отставке? А где я сейчас нахожусь? Я думаю об игре нужно говорить, а не об отставке. Вы видите меня в качестве тренера "Львова". О какой отставке может идти разговор?

Вы говорите, что мы хуже играли - посчитайте статистику. Вы лучше знаете, что превосходство исходит из статистики. Мы просто не смогли забить. Очень сложно даются голы", - рассказал Цецадзе.