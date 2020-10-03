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Цецадзе: Вы видите меня в качестве тренера Львова. О какой отставке может идти разговор?

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Львова" подвел итоги ничьи с "Рухом"

Цецадзе: Вы видите меня в качестве тренера Львова. О какой отставке может идти разговор?
Новина українською

Главный тренер "Львова" Георгий Цецадзе поделился мыслями после ничьи с "Рухом" в матче 5-го тура УПЛ.

"Результатом недоволен. Сегодня мы должны были побеждать. Повезло в конце, что не пропустили. Пока не получается победить. Будем стараться, чтобы забить победный гол.

Слухи о моей отставке? А где я сейчас нахожусь? Я думаю об игре нужно говорить, а не об отставке. Вы видите меня в качестве тренера "Львова". О какой отставке может идти разговор?

Вы говорите, что мы хуже играли - посчитайте статистику. Вы лучше знаете, что превосходство исходит из статистики. Мы просто не смогли забить. Очень сложно даются голы", - рассказал Цецадзе.

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В статье: ФК Львов УПЛ Рух (Львов) Георгий Цецадзе
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Источник:
Футбол NEWS
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Комментарии (1)
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KDK2020 (Киев)
03.10.2020 в 23:57
не знаю даже, вот я не вижу его в качестве тренера Львова...
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