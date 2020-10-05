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Степаненко: Я и Пятов чувствуем себя хорошо и уверены, что скоро вернемся
Тарас прокомментировал свой положительный тест на COVID-19
Сегодня, после матча 5-го тура УПЛ между "Десной" и "Шахтером"
Степаненко прокомментировал положительный тест в своем инстаграме.
"Сегодня после игры у нас с Андреем Пятовым тест на COVID-19 дал положительный результат. Поэтому в соответствие со всеми правилами мы находимся на самоизоляции и в ближайшее время будем сдавать тесты повторно.
Но в любом случае чувствуем себя хорошо и уверены, что в скором времени вернемся к повседневной жизни. Берегите себя и свои семьи, все будет хорошо", - написал украинский хавбек.