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Степаненко: Я и Пятов чувствуем себя хорошо и уверены, что скоро вернемся

Премьер-лига
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Тарас прокомментировал свой положительный тест на COVID-19

Степаненко: Я и Пятов чувствуем себя хорошо и уверены, что скоро вернемся
Новина українською

Сегодня, после матча 5-го тура УПЛ между "Десной" и "Шахтером" у двоих игроков "горняков" был обнаружен коронавирус - у голкипера Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко.

Степаненко прокомментировал положительный тест в своем инстаграме.

"Сегодня после игры у нас с Андреем Пятовым тест на COVID-19 дал положительный результат. Поэтому в соответствие со всеми правилами мы находимся на самоизоляции и в ближайшее время будем сдавать тесты повторно.

Но в любом случае чувствуем себя хорошо и уверены, что в скором времени вернемся к повседневной жизни. Берегите себя и свои семьи, все будет хорошо", - написал украинский хавбек.

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Пятов Шахтер (Донецк) коронавирус
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