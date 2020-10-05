Степаненко: Я и Пятов чувствуем себя хорошо и уверены, что скоро вернемся

Сегодня, после матча 5-го тура УПЛ между "Десной" и "Шахтером" у двоих игроков "горняков" был обнаружен коронавирус - у голкипера Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко.

Степаненко прокомментировал положительный тест в своем инстаграме.

"Сегодня после игры у нас с Андреем Пятовым тест на COVID-19 дал положительный результат. Поэтому в соответствие со всеми правилами мы находимся на самоизоляции и в ближайшее время будем сдавать тесты повторно.

Но в любом случае чувствуем себя хорошо и уверены, что в скором времени вернемся к повседневной жизни. Берегите себя и свои семьи, все будет хорошо", - написал украинский хавбек.