Севидов о Шахтере: Или сменят тренера, или будут кардинальные перестановки в составе

Украинский тренер, уроженец Донецка Александр Севидов прокомментировал ничью "Шахтера" с "Десной" 2:2 в 5 туре УПЛ.

Я ранее сказал, что "Динамо" начинают опасаться. Но "Шахтер" наоборот перестали бояться. С "горняками" сейчас начинают играть в футбол. Кто бы что ни говорил - "автобус" или "трамвайно-троллейбусный парк" перед воротами не ставят - сейчас с "Шахтером" играют. С ним играл и "Олимпик", и "Заря", и "Десна" сегодня. Это тоже тревожный звонок для команды и для руководителей.

Недавно читал интервью гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина, который аккуратно сказал, что в клубе сейчас проходит смена поколений. Она не так ярко проходит, потому что если мы видим одного молодого игрока на фланге, только потому что нет Исмаили - это не смена поколений. Это вынужденная замена. А то, что он застолбил за собой место в основном составе, это здорово.

Я сегодня почитал интервью помощника Каштру, где разбираются блоки, структуры. Господи, это же футбол! Какие блоки и структуры вы там разбираете? Пока эти шлакоблоки не вписываются! Один великий тренер сказал: футбол - простая игра. Но самое сложное - сделать ее простой.

Если мы говорим, что есть лидеры команды и они уже не тянут, то этих лидеров надо менять. В запасе таких футболистов как Марлос или Тайсон ... Мораес несколько матчей на поле практически нет.

Сейчас в "Шахтере" молодых украинских футболистов почти не осталось в тех, кого можно вводить в состав безболезненно. Если мы говорим не только об украинских: есть Тете - пусть он играет. Все равно ведь раньше давали шансы Виллиану, Алексу Тейшейре. Они были тоже молодыми. Наверное, Луческу лучше разбирается в шансах для бразильцев, чем Каштру. Здесь другого варианта нет.

Кого сейчас "Шахтер" куда продаст? По Тете "Бавария" давала почти 280 млн. Пока я слышал реальную цену только за Фати: 150 млн. Остальные пока никто никого не покупает.

Я не хочу, чтобы это звучало от меня, коренного дончанина и воспитанника "Шахтера", что я наговариваю на свой родной клуб. Нет. Но что-то делать надо. И думаю, в ближайшее время, если одна-две игры еще такие будут, то что-то произойдет. Или сменят тренера, или будут кардинальные перестановки в составе.

Раньше мы уже отвыкли от фразы "Шахтер" дожал к ничьи. Главное, чтобы это не услышал президент клуба. А то он дожмет. Если сейчас у "Шахтера" начнется спад, то мы можем потерять место в группе Лиги чемпионов. Нам нужно держаться за него.