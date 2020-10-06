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Хавбек донецкого Олимпика отправился на матчи с Беларусью и Албанией

Премьер-лига
(1 голосов)

Три поединка

Хавбек донецкого Олимпика отправился на матчи с Беларусью и Албанией
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Полузащитник "Олимпика" Даниэль Романовский получил вызов в сборную Литвы.

Во время прошлого вызова в национальную команду 24-летний футболист сыграл 12 минут против Албании.

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На этот раз на Литву ждут матчи против Эстонии (7 октября), Беларуси (11 октября) и Албании (14 октября).

Напомним, что национальная сборная Украины параллельно сыграет товарищеский матч с Францией 7 октября, а также два поединка Лиги Наций с Германией 10 октября и Испанией - 13 октября.

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В статье: Литва Олимпик (Донецк) УПЛ Национальная сборная Литвы Даниэль Романовский
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Источник:
Олімпік

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