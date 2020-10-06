Премьер-лига
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Хавбек донецкого Олимпика отправился на матчи с Беларусью и Албанией
Три поединка
Полузащитник "
Во время прошлого вызова в национальную команду 24-летний футболист сыграл 12 минут против Албании.
На этот раз на Литву ждут матчи против Эстонии (7 октября), Беларуси (11 октября) и Албании (14 октября).
Напомним, что национальная сборная Украины параллельно сыграет товарищеский матч с Францией 7 октября, а также два поединка Лиги Наций с Германией 10 октября и Испанией - 13 октября.
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Источник:Олімпік
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