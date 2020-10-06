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Вспышка COVID-19 у Александрии - вся команда ушла на карантин
Положительный результат "нескольких игроков"
Медицинская служба ФК "
Тесты нескольких футболистов оказались положительными.
Сейчас вся главная команда ФК "Александрия" ушла на самоизоляцию.
Тренеры и сотрудники клуба в экстренном порядке пройдут дополнительное тестирование. После того будут определены дальнейшие действия.
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Источник:Олександрія
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Комментарии (8)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
06.10.2020 в 16:15
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Hugo64 (PARIS)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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simargl (Чернигов)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
06.10.2020 в 16:01
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ещё не специалист (Кривой Рог)
06.10.2020 в 15:05
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Litb@rski (Кёльн)
06.10.2020 в 14:24
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