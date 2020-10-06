Вспышка COVID-19 у Александрии - вся команда ушла на карантин

Шаран о причине поражения от Олимпика: У нас в команде появился какой-то вирус Премьер-лига 5 октября 2020, понедельник. 10:31 Перед тем как перейти к анализу поединка, важно сообщить, что после кубкового матча у нас в команде появился какой-то вирус. В понедельник, перед Кубком, мы сдали тесты и результаты у всех были отрицательные. Но Дубра, Ковалец, Мишенко, Довгий, два тренера - все с температурой, заболели. Мишенко вышел, но ему было тяжело после болезни. Точно так же и Довгий ...Лучкевич попросил замену еще в первом тайме, потому что просто не мог дышать. После приезда мы снова будем сдавать тесты. Это сейчас главная проблема в команде.