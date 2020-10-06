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Вспышка COVID-19 у Александрии - вся команда ушла на карантин

Премьер-лига
(3 голосов)

Положительный результат "нескольких игроков"

Вспышка COVID-19 у Александрии - вся команда ушла на карантин
Новина українською

Медицинская служба ФК "Александрия" получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19, которые игроки сдали после матча с донецким "Олимпиком".

Тесты нескольких футболистов оказались положительными.

Сейчас вся главная команда ФК "Александрия" ушла на самоизоляцию.

Тренеры и сотрудники клуба в экстренном порядке пройдут дополнительное тестирование. После того будут определены дальнейшие действия.

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В статье: ФК Александрия УПЛ коронавирус карантин
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Источник:
Олександрія

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Комментарии (8)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
06.10.2020 в 16:15
Шаран о причине поражения от Олимпика: У нас в команде появился какой-то вирус Премьер-лига 5 октября 2020, понедельник. 10:31 Перед тем как перейти к анализу поединка, важно сообщить, что после кубкового матча у нас в команде появился какой-то вирус. В понедельник, перед Кубком, мы сдали тесты и результаты у всех были отрицательные. Но Дубра, Ковалец, Мишенко, Довгий, два тренера - все с температурой, заболели. Мишенко вышел, но ему было тяжело после болезни. Точно так же и Довгий ...Лучкевич попросил замену еще в первом тайме, потому что просто не мог дышать. После приезда мы снова будем сдавать тесты. Это сейчас главная проблема в команде.
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Hugo64 (PARIS)
06.10.2020 в 16:14
как только начинается неудачи в играх и сразу корановирус-уже так хитрили некотороые ФК- следующий КТО- ФКЛ или рух - да и у Ш поболели СТЕПА играл с вирусом-если верить- -ПОРА ПРЕКРАЩАТЬ ЧУ-
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rjhxb61@ukr.net (киев)
06.10.2020 в 15:57
Хоть до выборов ( 25 октября) хотелось бы "дотянуть". А зачем? Шахтер, блт, ушел на самоизоляцию. Все стадом за ним!!!
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.10.2020 в 16:05
Пішов, але дехто не дійшов, а полетів. Чергова хитродупість.
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-1
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simargl (Чернигов)
06.10.2020 в 15:41
Круто. Такими темпами вся УПЛ сляжет...
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-1
rjhxb61@ukr.net (киев)
06.10.2020 в 16:01
Как Рыжий скажет, так и "отляжет".))
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+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
06.10.2020 в 15:05
Дыккк... Шаран после прошлой игры плакался, что многие температурят... Чистый саботаж... Всё спецом...
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+2
-1
Litb@rski (Кёльн)
06.10.2020 в 14:24
А что Олимпик.....
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-1


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