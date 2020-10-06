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Колос подписал Чибунду

Премьер-лига
(1 голосов)

Ковалевцы работают на перспективу

Колос подписал Чибунду
Новина українською

Ковалевский "Колос" подписал и заявил на сезон 19-летнего украинского хавбека Мориса Чибунду. Профиль игрока уже есть на официальном сайте УПЛ.

Известно о парне немного. Морис является воспитанником СДЮШОР "Любомир" из Киевской области. Судя по всему, это его первый профессиональный контракт.

Если верить соцсетям, парень также увлекается танцами и пением.

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В статье: Колос (Ковалевка) Морис Чибунду.
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alktus (Хмельницкий)
06.10.2020 в 23:28
Блин, прочитал Колос подписал Чубаку.
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