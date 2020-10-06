Колос подписал Чибунду

Ковалевский " Колос " подписал и заявил на сезон 19-летнего украинского хавбека Мориса Чибунду. Профиль игрока уже есть на официальном сайте УПЛ.

Известно о парне немного. Морис является воспитанником СДЮШОР "Любомир" из Киевской области. Судя по всему, это его первый профессиональный контракт.

Если верить соцсетям, парень также увлекается танцами и пением.