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Колос подписал Чибунду
Ковалевцы работают на перспективу
Ковалевский "
Известно о парне немного. Морис является воспитанником СДЮШОР "Любомир" из Киевской области. Судя по всему, это его первый профессиональный контракт.
Если верить соцсетям, парень также увлекается танцами и пением.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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Комментарии (1)
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alktus (Хмельницкий)
06.10.2020 в 23:28
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