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У шести игроков Александрии подтвержден коронавирус

Премьер-лига
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Команда отправилась на самоизоляцию

У шести игроков Александрии подтвержден коронавирус
Новина українською

В Александрии шесть тестов на коронавирус показали позитивный результат. Все они были сданы сдала после матча с Олимпиком (2:3). Кто именно инфицирован кроме Панькива — не сообщается. Клуб решил отправить первую команду полным составом на карантин. В срочном порядке дополнительное тестирование проходят тренеры, сотрудники клуба и работники стадиона Ника. Подробной информацией с журналистами Футбол NEWS поделился директор Александрии Дмитрий Китаев.

"Мы сейчас ждем результаты тестов, потому что еще не все пришли. Когда были получены позитивные результаты тестирования некоторых игроков, мы сразу же оповестили все необходимые службы. Команда была распущена после игры с Олимпиком.

Все на самоизоляции и проходят тесты. На данный момент подтвержден коронавирус у шести игроков", - сказал Дмитрий Китаев.

Несмотря на непростую ситуацию, Александрия активно провела последний день трансферного окна. Ряды "аграриев" пополнили динамовец Роман Вантух и "горняк" Валерий Бондаренко. Оба подписали арендные соглашения до окончания текущего сезона.

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В статье: ФК Александрия Александрия ПФК Александрия
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Источник:
Footballua

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