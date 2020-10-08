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Румынский тренер высказался о перспективах Белуце в киевском Динамо
Иначе, чем в "Брайтоне"
Известный румынский тренер, а ныне президент тамошнего клуба "Волунтари" Иоанн Андони высказал свое мнение по поводу перехода хавбека английского "Брайтона" Тудора Белуце в киевское "
Меня удивило, почему он не играл в Англии. Я видел его качества, и знаю, на что он способен.
Белуце не дали возможности проявить себя. Почему так случилось? Я не знаю.
Убежден, что в киевском "Динамо" он сможет сыграть и в итоге киевляне оформят его приобретения.
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Источник:telekomsport
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08.10.2020 в 13:39
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