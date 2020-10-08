Румынский тренер высказался о перспективах Белуце в киевском Динамо

Известный румынский тренер, а ныне президент тамошнего клуба "Волунтари" Иоанн Андони высказал свое мнение по поводу перехода хавбека английского "Брайтона" Тудора Белуце в киевское " Динамо " на правах аренды.

Меня удивило, почему он не играл в Англии. Я видел его качества, и знаю, на что он способен.

Белуце не дали возможности проявить себя. Почему так случилось? Я не знаю.

Убежден, что в киевском "Динамо" он сможет сыграть и в итоге киевляне оформят его приобретения.