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Румынский тренер высказался о перспективах Белуце в киевском Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Иначе, чем в "Брайтоне"

Румынский тренер высказался о перспективах Белуце в киевском Динамо
Новина українською

Известный румынский тренер, а ныне президент тамошнего клуба "Волунтари" Иоанн Андони высказал свое мнение по поводу перехода хавбека английского "Брайтона" Тудора Белуце в киевское "Динамо" на правах аренды.

Меня удивило, почему он не играл в Англии. Я видел его качества, и знаю, на что он способен.

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Белуце не дали возможности проявить себя. Почему так случилось? Я не знаю.

Убежден, что в киевском "Динамо" он сможет сыграть и в итоге киевляне оформят его приобретения.

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В статье: Динамо (Киев) Тудор Белуце
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Источник:
telekomsport

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
08.10.2020 в 13:39
Дай то Бог...
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