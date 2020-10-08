Соломон: В целом я знаю, что случилось, и чего хочет Россия на Донбассе

Полузащитник " Шахтера " Манор Соломон сравнил войну России с Украиной и арабо-израильский конфликт.

– Насколько вы интересуетесь политикой и социальными темами?

– Конечно, я слежу за такими вещами, читаю в прессе обо всем, что происходит. Но мне не нравится политика, несмотря на то, что я в курсе всех событий. В большинстве случаев политика провоцирует какие-то негативные вещи.

– Вы – легионер, но понимаете, почему "Шахтер" не играет в Донецке?

– В целом я знаю, что случилось в этом регионе, чего хочет Россия, но теперь сложно разобраться.

Когда в Израиле что-то происходит на границе или в зоне конфликта, то все точно знают, что там случилось. Как правило, иностранцы не понимают, что происходит внутри страны. Все думают, что там очень опасно. Когда вы приезжаете в Израиль, то сразу понимаете, что это самое безопасное место в мире. Большинство времени в стране все спокойно, безопасность на самом высоком уровне, просто так в страну никто не может попасть.

Конечно, конфликты Израиля с арабами и палестинцами продолжаются, но мы знаем, как жить вместе. У меня есть много друзей израильтян-арабов. Иногда на границе случаются обострения ситуации, но мы хотим одного – мира. Проблема заключается в том, что другая сторона хочет войны.

Много легионеров сначала боятся, когда приезжают играть в Израиль. Затем шокированы насколько здесь все спокойно и безопасно. И много иностранных игроков даже хотят остаться жить в Израиле. Это очень хорошая страна для жизни – теплая погода, вкусная еда, приветливые и открытые люди, море и много пляжей.

– Долго привыкали, что команда из Донецка живет в Киеве, а до недавнего времени играла в Харькове?

– Для меня это нормально, потому что я не знал, как все было раньше. Но с другой стороны – это не совсем нормально, ведь мы "Шахтер" Донецк и должны играть в своем городе. К сожалению, сейчас это невозможно. Мне бы очень хотелось выйти на поле этого фантастического стадиона и тренироваться на собственной базе клуба. Желаю, чтобы "Шахтер" однажды вернулся в Донецк. А я смог сыграть на "Донбасс Арене" за горняков или уже против них.