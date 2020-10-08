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Рух просматривает экс-хавбека молодежной сборной Украины
Бека Вачиберадзе может вернуться в Украину
Воспитанник "Черноморца" и "Шахтера" и бывший полузащитник молодежной сборной Украины Бека Вачиберадзе может продолжить карьеру в "
Как сообщает Трибуна, 24-летний футболист сейчас находится на просмотре во львовском клубе.
Отметим, что последним клубом центрального полузащитника, способного также сыграть опорного и атакующего хавбека, был "Ломмел" из второго по силе дивизиона Бельгии, за который он забил 1 гол в 15 матчах. Также играл за "РФШ" и "Бетис" Б.
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Источник:Трибуна
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08.10.2020 в 19:38
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