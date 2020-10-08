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Рух просматривает экс-хавбека молодежной сборной Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Бека Вачиберадзе может вернуться в Украину

Рух просматривает экс-хавбека молодежной сборной Украины
Новина українською

Воспитанник "Черноморца" и "Шахтера" и бывший полузащитник молодежной сборной Украины Бека Вачиберадзе может продолжить карьеру в "Рухе".

Как сообщает Трибуна, 24-летний футболист сейчас находится на просмотре во львовском клубе.

Отметим, что последним клубом центрального полузащитника, способного также сыграть опорного и атакующего хавбека, был "Ломмел" из второго по силе дивизиона Бельгии, за который он забил 1 гол в 15 матчах. Также играл за "РФШ" и "Бетис" Б.

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В статье: Рух (Львов) Бека Вачиберадзе
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Бутига (Чернигов)
08.10.2020 в 19:38
А сколько было разговоров о нем в юниорах! И вот итог...Как после этого верить в восторги о нынешних звездах шахтеровской школы? Где правда 0, а где пиар!? Как разобраться пересичному болельщику!? Я Вас спрашиваю!!!
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