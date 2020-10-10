Премьер-лига
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Рух подписал экс-защитника Агробизнеса Романа Гагуна
27-летний защитник перебрался в львовский клуб бесплатно
Львовский "Рух" подписал правого защитника Романа Гагуна.
Игрок уже заявлен за команду на официальном сайте УПЛ, хотя клуб еще не презентовал новичка.
По данным Transfermarkt, 27-летний оборонец присоединился к львовянам на правах свободного агента.
В этом сезоне Гагун провел за "Агробизнес" 4 матча в Первой лиге, забил 2 мяча.
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Комментарии (2)
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Technical
10.10.2020 в 15:28
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LAZ E183 (Рига)
10.10.2020 в 15:38
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+1
0
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