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Рух подписал экс-защитника Агробизнеса Романа Гагуна

Премьер-лига
(1 голосов)

27-летний защитник перебрался в львовский клуб бесплатно

Рух подписал экс-защитника Агробизнеса Романа Гагуна
Новина українською

Львовский "Рух" подписал правого защитника Романа Гагуна.

Игрок уже заявлен за команду на официальном сайте УПЛ, хотя клуб еще не презентовал новичка.

По данным Transfermarkt, 27-летний оборонец присоединился к львовянам на правах свободного агента.

В этом сезоне Гагун провел за "Агробизнес" 4 матча в Первой лиге, забил 2 мяча.

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В статье: Рух (Львов)
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Комментарии (2)
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Technical
10.10.2020 в 15:28
З Агро безкоштовно тікають лідери - щось тут недобре
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LAZ E183 (Рига)
10.10.2020 в 15:38
Кухарук, якщо не помиляюся, теж вільним пішов.
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+1
0


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