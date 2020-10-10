Рух подписал экс-защитника Агробизнеса Романа Гагуна

Львовский "Рух" подписал правого защитника Романа Гагуна.

Игрок уже заявлен за команду на официальном сайте УПЛ, хотя клуб еще не презентовал новичка.

По данным Transfermarkt, 27-летний оборонец присоединился к львовянам на правах свободного агента.

В этом сезоне Гагун провел за "Агробизнес" 4 матча в Первой лиге, забил 2 мяча.