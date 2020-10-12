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Тайсон: К Шахтеру нет претензий, но время пришло
Бразилец покинет донецкий клуб по окончанию контракта
Хавбек "Шахтера"
"Мы разговаривали на прошлой неделе. Я, мой агент, адвокат и представители "Интернасьонала". Мы начали диалог и надеюсь, что на этот раз все закончится удачно.
Я думаю о возвращении домой. Я уже разговаривал с друзьями, с семьей и я хочу быть дома.
Я приехал в Украину в 21 год и поначалу был прилично напуган, подумал, что через год я вернусь домой. Но здесь я уже 11 лет. К "Шахтеру" претензий нет, но время пришло. Я уже сообщил клубу об этом. Я сказал, что очень уважаю их, но не собираюсь продлевать контракт. Они попросили меня подумать. Но они уже знают, что в следующем году я покину команду.
У меня есть два месяца, после чего я смогу подписать предварительный контракт. Поэтому мы очень близки к тому, чтобы это произошло.
Я просто хотел подарить своей матери дом, чтобы вывести свою семью из той ситуации, в которой мы живем в Пелотасе. Я не жалуюсь на жизнь, потому что она сделала меня тем, кем я являюсь сегодня. Когда-то я просто хотел оплачивать счета за электричество для моей мамы, которое отключили. И в итоге я добился потрясающих результатов в футболе. Это не из-за денег. Если бы это было так, то я бы согласился на предложения из Китая или Саудовской Аравии. Мое решение не подчинено деньгами, оно продиктовано семьей, моей дочерью, которая далеко от меня, моим отцом, который, слава Богу, уже три года выздоравливает от рака. Я хочу быть с ними рядом, и доказать свою привязанность", - сказал Тайсон.
Напомним, что контракт 32-летнего игрока с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. Ранее сам футболист не скрывал, что по истечению данного срока он хочет вернуться в Бразилию.
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